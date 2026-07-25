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Marlon Chicas

El Tecleño Memorioso

Continuando con el artículo anterior, la cimentación de Santa Tecla se debe al trabajo de notables constructores que, dedicaron esfuerzo y creatividad a la edificación de infraestructura pública y privada en la ciudad.

Por lo anterior, hoy se reconoce la vida y obra de un talentoso artesano tecleño, quién dejó su huella imborrable en muchas edificaciones públicas, templos y residencias, el maestro José Jerez (+).

José Jerez es reconocido como arquitecto constructor de la Nueva San Salvador, ya que la obra de su mano se encuentra por doquier en la gran mayoría de infraestructura física tanto pública como privada en la Ciudad de Las Colinas.

Al maestro Jerez se le refiere como fundador de la otrora Asociación de Artesanos » El Porvenir» en 1901, que reunió a los mejores obreros de la época, ya que en ese tiempo la prioridad era la de embellecer la nueva metrópoli, por lo que se requirió una densa cantidad de artesanos en diversas ramas de la construcción según registros históricos.

No puede dejar de mencionarse a otros célebres constructores de antaño como Luz Molina y Pascacio González, entre otros grandes de la arquitectura y arte, los que son evocados eventualmente en algunas tesis universitarias de Arquitectura e Ingeniería.

En el caso de José Jerez, obtuvo mayor reconocimiento por ser el encargado de engalanar la mayoría de conocidas iglesias de la ciudad, entre las que se destaca el Santuario dedicado a Nuestra Señora del Carmen, que es un icono de la Ciudad de Las Colinas.

De acuerdo con su nieta Silvía Vásquez, su abuelo materno es el responsable de la edificación de emblemáticos edificios tales como El Palacio de la Cultura, El Hogar Adalberto Guirola, La Casa de Las Águilas, entre otros monumentos.

En el caso del Palacio Municipal, que de a acuerdo con el Ministerio de Cultura es Bien Cultural, se supone fue construido en 1910 por el maestro Jerez; sin embargo, no existen referencias documentales de dicho hito, de acuerdo con expertos en la materia.

Entre otras edificaciones realizadas por Jerez se encuentra la Hacienda El Paraiso que es una de las casas de campo de la familia Guirola al sur de la ciudad, así como la residencia de Rafael Guirola en la que se aprecia el estilo renacentista de 1908.

Sin lugar a dudas la obra y vida del maestro José Jerez perdura en el tiempo como signo de su legado que trasciende a su época de cara a las nuevas generaciones de tecleños, con el fin de conocer la historia de grandes hombres que hicieron de Santa Tecla un orgullo nacional.

¡Loor a su memoria!

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