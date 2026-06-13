Página de inicio » Mundo » Irán confirma «está más cerca» memorando con EE.UU. y medios revelan detalles de posible acuerdo

Irán confirma «está más cerca» memorando con EE.UU. y medios revelan detalles de posible acuerdo

Redacción Nacionales 12 junio, 2026 Mundo, Portada Comentarios desactivados en Irán confirma «está más cerca» memorando con EE.UU. y medios revelan detalles de posible acuerdo 270 Vistas

Compartir
        

TeleSUR

El canciller de Irán dijo que el memorando «nunca ha estado más cerca» y que su finalización será informada. El jefe negociador Qalibaf subrayó que EE.UU. debe cumplir sus compromisos «sin peros, excusas ni pretextos».

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, informó este viernes que un memorando con Estados Unidos está más cerca de completarse, pero instó a la prensa a no especular, en momentos en que medios de prensa comenzaban a divulgar detalles de un posible acuerdo entre Washington y Teherán

Luego de que el jueves Donald Trump dijera haber alcanzado «un gran acuerdo» con Irán, que podría firmarse el fin de semana en Europa, Teherán aclaró no haber aceptado memorando alguno y que el texto estaba bajo revisión. Este viernes, sin embargo, Araghchi ha afirmado en X que «el memorando de entendimiento de Islamabad nunca ha estado más cerca» En la misma publicación, el jefe de la diplomacia iraní ha señalado que «a la espera de su finalización, los medios deben abstenerse de entrar en especulaciones sobre su contenido. De acuerdo con nuestro enfoque responsable y transparente, todos los detalles se compartirán con el público en el momento oportuno».

 

Paralelamente, el portavoz de la Cancillería, Esmail Baghaei, confirmó que las secciones principales de un posible acuerdo están próximas a finalizarse y, al igual que el canciller, ha rechazado especulaciones de los medios de comunicación sobre un acuerdo definitivo. “En cuanto al texto, sus partes principales están prácticamente finalizadas. El problema es que las posturas contradictorias de Estados Unidos siempre han provocado turbulencias y trastornosen este proceso”, dijo el portavoz iraní.

Tags

Ver también

Estados Unidos sella debut histórico y golea 4-1 a Paraguay 

Compartir        Rebeca Henríquez @RebeHenriquez Estados Unidos tuvo un debut histórico al golear 4-1 a Paraguay en …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.