Irán confirma «está más cerca» memorando con EE.UU. y medios revelan detalles de posible acuerdo

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TeleSUR

El canciller de Irán dijo que el memorando «nunca ha estado más cerca» y que su finalización será informada. El jefe negociador Qalibaf subrayó que EE.UU. debe cumplir sus compromisos «sin peros, excusas ni pretextos».

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, informó este viernes que un memorando con Estados Unidos está más cerca de completarse, pero instó a la prensa a no especular, en momentos en que medios de prensa comenzaban a divulgar detalles de un posible acuerdo entre Washington y Teherán

Luego de que el jueves Donald Trump dijera haber alcanzado «un gran acuerdo» con Irán, que podría firmarse el fin de semana en Europa, Teherán aclaró no haber aceptado memorando alguno y que el texto estaba bajo revisión. Este viernes, sin embargo, Araghchi ha afirmado en X que «el memorando de entendimiento de Islamabad nunca ha estado más cerca» En la misma publicación, el jefe de la diplomacia iraní ha señalado que «a la espera de su finalización, los medios deben abstenerse de entrar en especulaciones sobre su contenido. De acuerdo con nuestro enfoque responsable y transparente, todos los detalles se compartirán con el público en el momento oportuno».

Paralelamente, el portavoz de la Cancillería, Esmail Baghaei, confirmó que las secciones principales de un posible acuerdo están próximas a finalizarse y, al igual que el canciller, ha rechazado especulaciones de los medios de comunicación sobre un acuerdo definitivo. “En cuanto al texto, sus partes principales están prácticamente finalizadas. El problema es que las posturas contradictorias de Estados Unidos siempre han provocado turbulencias y trastornosen este proceso”, dijo el portavoz iraní.

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