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Canadá rescata el empate en su debut mundialista ante Bosnia

Redacción Nacionales 12 junio, 2026 Deportes Comentarios desactivados en Canadá rescata el empate en su debut mundialista ante Bosnia 155 Vistas

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez
Canadá y Bosnia debutaron en la Copa del Mundo con un empate 1-1, en el arranque de las acciones de uno de los partidos de los países anfitriones.
Lo que Canadá no aprovechó sí lo hizo Bosnia, al asaltar la meta del arquero de la Hoja de Maple, Maxime Crépeau. Jovo Lukic encontró un balón aéreo al minuto 20 para desatar el grito de gol de la selección europea y adelantar a su equipo ante una selección canadiense que no supo aprovechar sus oportunidades.
Canadá no materializó el grito de gol sino hasta el ingreso de Cyle Larin. Sobre el minuto 78, el dorsal 9 encontró el esférico y mandó a guardar el 1-1 para darle una alegría a la afición local.
Bosnia y Canadá se ubican en el grupo B, junto a Qatar y Suiza, y están a la espera de lo que hagan estas dos últimas selecciones este sábado a la 1:00 p.m. (hora de El Salvador), para conocer los primeros movimientos del grupo.

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