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FAS inicia el torneo Apertura 2026 con goleada de 5-0 a Municipal Limeño. Foto: Diario Co Latino / Cortesía. 

FAS femenino golea 5-0 a Municipal Limeño en el inicio del Apertura 2026

Redacción Nacionales 28 julio, 2026 Deportes Comentarios desactivados en FAS femenino golea 5-0 a Municipal Limeño en el inicio del Apertura 2026 356 Vistas

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Aldo Medina

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El fin de semana arrancó el torneo Apertura 2026 en la Primera División Femenina. CD FAS hizo buenos sus pronósticos y goleó 5-0 a un desconocido Municipal Limeño que con un plantel totalmente nuevo, no pudo ante el cuadro santaneco, juego qué fue disputado en el Estadio 11 Lobos de Chalchuapa en el departamento de Santa Ana.

Las tigrillas llevaron peligro al equipo oriental desde el arranque del partido, demostrando así el hambre de triunfo que tenían para este partido.

Fue Keyli Menjívar, quien abría el marcador.  Limeño empezó a encerrarse para no recibir más daño, pero fue imposible, Emily Zúniga puso el segundo gol con un tremendo disparo de tiro libre. Después, Limeño ya no tuvo argumentos, y miraba como los postes y su portera Lizeth Hernández hacía lo imposible para no seguir sufriendo. Diana Pérez, Itzel Galdamez y Fátima Calderón anotaron para decretar el definitivo 5 a 0.

CD FAS puso al desnudo todas las debilidades de un equipo de Santa Rosa de Lima, que no es ni la sombra del equipo que obtuvo el segundo lugar el torneo pasado, y que hace pensar que será uno de los equipos más golpeados del torneo, esto ante lo visto en el partido inicial.

Los resultados completos:

CD Cacahuatique 2-0 Isidro Metapan

CD FAS 5-0 Municipal Limeño

CD Águila 1-2 Luis Angel Firpo

Fuerte San Francisco 1-1 CD Platense

Atlético Balboa 0-10 Ínter Tecla Woman.

Este martes 28 y miércoles 29 de julio continúan las acciones en la Liga Femenina, con la fecha dos del torneo, en el siguiente horario:

 

Martes 28: 

Cacahuatique vs Atlético Balboa, 12:30 p.m. Chapeltique, San Miguel

Municipal Limeño vs Inca Aruba, 3:00 p.m.

Santa Rosa de Lima, La Unión

Firpo vs Fuerte San Francisco, 3:30 p.m.

Estadio Sergio Torres Rivera, Usulután

 

Miércoles 29: 

Isidro Metapán vs FAS, 4:00 p.m.

Estadio Jorge Suárez Landaverde

Internacional Santa Tecla vs Águila, 6:00 p.m.

Estadio Las Delicias

Platense vs Alianza (pendiente de programar)

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