FAS femenino golea 5-0 a Municipal Limeño en el inicio del Apertura 2026

Aldo Medina
Colaborador
El fin de semana arrancó el torneo Apertura 2026 en la Primera División Femenina. CD FAS hizo buenos sus pronósticos y goleó 5-0 a un desconocido Municipal Limeño que con un plantel totalmente nuevo, no pudo ante el cuadro santaneco, juego qué fue disputado en el Estadio 11 Lobos de Chalchuapa en el departamento de Santa Ana.
Las tigrillas llevaron peligro al equipo oriental desde el arranque del partido, demostrando así el hambre de triunfo que tenían para este partido.
Fue Keyli Menjívar, quien abría el marcador. Limeño empezó a encerrarse para no recibir más daño, pero fue imposible, Emily Zúniga puso el segundo gol con un tremendo disparo de tiro libre. Después, Limeño ya no tuvo argumentos, y miraba como los postes y su portera Lizeth Hernández hacía lo imposible para no seguir sufriendo. Diana Pérez, Itzel Galdamez y Fátima Calderón anotaron para decretar el definitivo 5 a 0.
CD FAS puso al desnudo todas las debilidades de un equipo de Santa Rosa de Lima, que no es ni la sombra del equipo que obtuvo el segundo lugar el torneo pasado, y que hace pensar que será uno de los equipos más golpeados del torneo, esto ante lo visto en el partido inicial.
Los resultados completos:
CD Cacahuatique 2-0 Isidro Metapan
CD FAS 5-0 Municipal Limeño
CD Águila 1-2 Luis Angel Firpo
Fuerte San Francisco 1-1 CD Platense
Atlético Balboa 0-10 Ínter Tecla Woman.
Este martes 28 y miércoles 29 de julio continúan las acciones en la Liga Femenina, con la fecha dos del torneo, en el siguiente horario:
Martes 28:
Cacahuatique vs Atlético Balboa, 12:30 p.m. Chapeltique, San Miguel
Municipal Limeño vs Inca Aruba, 3:00 p.m.
Santa Rosa de Lima, La Unión
Firpo vs Fuerte San Francisco, 3:30 p.m.
Estadio Sergio Torres Rivera, Usulután
Miércoles 29:
Isidro Metapán vs FAS, 4:00 p.m.
Estadio Jorge Suárez Landaverde
Internacional Santa Tecla vs Águila, 6:00 p.m.
Estadio Las Delicias
Platense vs Alianza (pendiente de programar)