Primera fecha del Apertura 2026: FAS remonta, debutan los benjamines y el FVS hace historia

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

El torneo Apertura 2026 concluyó su primera fecha de la fase regular con el estreno de los benjamines Atlético Balboa e Inca Aruba, sumado al hecho inédito de la implementación del Football Video Support (FVS), que generó el primer gol anulado en la historia del fútbol salvadoreño.

El tigre rugió en Santa Ana para remontar a Municipal Limeño en una noche histórica para el balompié nacional. El encuentro marcó el estreno del FVS, junto al triunfo 3-1 de FAS con goles de Nelson Bonilla (66’), Luis Santana (86’) y un golazo de Kevin Santamaría (90’+9), luego del tempranero tanto de Marvin Ramos, a los 14’, que adelantó al cuadro cuchero.

Lluvia de goles en San Miguel tras el 4-2 que le dio la primera victoria a Isidro Metapán. Los jaguares iniciaron perdiendo desde los 8’, con el gol de Juan Sánchez para Cacahuatique. Sin embargo, Federico Haberkorn se lució con un hat-trick (54’, 68’, 79’) y José Posada completó la goleada para el resultado calero. Para los locales, Paolo Ulloa también se hizo presente en el marcador.

Es de mencionar que en el encuentro entre caleros y cafeteros se dio un hecho inédito en la historia del fútbol salvadoreño, al anularse por primera vez un gol mediante el FVS, que le daba la ventaja al cuadro santaneco.

Atlético Balboa se estrenó en el Apertura 2026 con un empate sin goles ante Inter Tecla. El benjamín del torneo repartió puntos y dejó a Sergio Sobrián como una de las principales figuras del encuentro, gracias al desempeño que mostró ante los verdes. Sin embargo, el marcador no se movió del 0-0.

Alianza sumó sus primeros tres puntos como visitante ante Inca Aruba. Los albos golpearon primero al benjamín con el gol de Noel Rivera (45’). Sin embargo, el equipo local respondió con el 1-1 por la vía penal gracias a Bryan Paz, a los 62’. Aun así, Gustavo Moura y David León sentenciaron el 3-1 para los capitalinos.

A Luis Ángel Firpo se le escapó la victoria en San Miguel con el empate 1-1 frente a Águila. Nelson Díaz dio el primer golpe para darle la ventaja parcial a los de Usulután, pero a los 74’ el arquero pampero Felipe Amaya se equivocó y Federico Andrada le arrebató el balón para marcar el 1-1. En este caso, la implementación del FVS llegó cerca de la hora de juego a falta de internet.

Platense y Fuerte San Francisco protagonizaron otro empate de la jornada. Los gallos encontraron el gol de la igualdad para sumar un punto al filo del encuentro, a los 90’, con el tanto de Carlos Bogotá. Mientras que Fuerte San Francisco se adelantó a los 24’ con un gol de Vinicius Santana.

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