Iglesia impuso medidas cautelares en 2024 a padre Urubiel Moreno por abuso sexual

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Arzobispado de San Salvador informó que se le impusieron medidas cautelares al presbítero Urubiel Moreno López quien fue párroco de la parroquia San Pedro Apóstol, de San Pedro Perulapán, Cuscatlán Norte, debido a una denuncia por abuso sexual.

En un comunicado, el Arzobispado informó que, a Moreno López, de nacionalidad panameña, siguiendo el debido proceso canónico, mediante Decreto Eclesiástico, se le impusieron medidas cautelares el 17 de diciembre de 2024, “después de haber recibido una denuncia, de un supuesto delito de abuso sexual de menores en su contra”.

El proceso eclesiástico “continúa su curso”, destacó el arzobispado; sin embargo, no se especificaron las medidas cautelares impuestas. Sin embargo, Moreno López ya fue condenado a 4 años de prisión por parte del Tribunal de Sentencia de Cojutepeque.

Según la fiscal del caso, entre 2023 y 2024, el padre mantenía una relación de amistad con los padres de la víctima, lo que permitió el acercamiento entre ambos. Desde enero de 2025, Moreno López tenía medidas sustitutivas a la detención. Sin embargo, tras la sentencia en esta semana quedó detenido.

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