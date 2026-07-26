ARENA presenta fórmula presidencial conformada por Mayteé Iraheta y Verónica Henríquez  

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) presentó este domingo a Mayteé Iraheta y Verónica Henríquez como la fórmula presidencial para competir en las elecciones de 2027.

Mayteé Gabriela Iraheta Escalante es abogada de la República, oriunda de Sonsonate; fue diputada de la Asamblea Legislativa desde 2015 a 2021. Mientras que Verónica Henríquez es ingeniera agrónoma, vicepresidenta de campaña del COENA. Ha permanecido en el partido desde que tiene 14 años y ha ocupado diferentes cargos dentro del partido según informó.

“Hoy acepto uno de los desafíos más grandes de mi vida, que es esta candidatura a la presidencia de la República de El Salvador por ARENA”, dijo Mayteé Iraheta, precandidata a la presidencia de la República.

“Como presidenta también sabré proteger esos avances como la seguridad. Pero esa seguridad también nos debe de permitir aún mayor progreso en todo el país y no solo en una parte del país”, destacó Iraheta.

Iraheta argumentó que, en estos momentos, El Salvador necesita ver hacia el futuro y hacerlo con libertades.

Este domingo, el partido de derecha desarrolla sus elecciones internas para dejar en firme a sus candidatos nacionales a la presidencia, vicepresidencia, Asamblea Legislativa y concejos municipales.

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