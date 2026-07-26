Crisis en periodismo salvadoreño: entre la censura estatal, la autocensura y la resistencia comunicacional

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Por: Luis Rafael Moreira Flores

En un contexto nacional caracterizado por tensiones crecientes entre la prensa independiente y el poder gubernamental, la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador (UES) albergó una nueva jornada de la Cátedra Permanente de Estudios de la Realidad Nacional e Internacional, iniciativa impulsada por organizaciones de la sociedad civil. La sesión, desarrollada bajo el título «Medios de comunicación: censura, autocensura o resistencia», ofreció un espacio de análisis profundo a través de dos ponencias magistrales centradas en la vulneración a los derechos de información, los riesgos de la labor periodística y las estrategias de supervivencia de la comunicación popular y crítica.

La actividad abrió con la disertación del reconocido comunicador Julio Villagrán, director del programa Encuentro TV El Salvador, y continuó con la exposición del experimentado periodista y catedrático Francisco Valencia, quienes abordaron la coyuntura del periodismo salvadoreño combinando el testimonio territorial con el marco histórico y teórico de los derechos humanos.

Julio Villagrán: La independencia mediática y el periodismo desde el territorio

En la primera ponencia, Julio Villagrán expuso el recorrido de su trayectoria en el ámbito comunicacional y analizó el funcionamiento actual de la estructura de medios en El Salvador. Desde sus primeros pasos en la comunicación social vinculados a la Iglesia Católica -donde fue el último director de la Radio YSAK, participó en la digitalización de las homilías de Monseñor Óscar Arnulfo Romero- hasta la dirección de TVX, proyecto televisivo en el que coincidió en sus inicios con el actual mandatario Nayib Bukele. Villagrán enfatizó la necesidad innegociable de mantener la autonomía editorial.

«En 2018 asumí la dirección del proyecto (TVX) con la única condición de mantener la independencia. Pasamos de las entrevistas económicas tradicionales a análisis activos con la ciudadanía. Ante el incumplimiento sistemático de las promesas políticas, aprendimos a ir a la gente y organizar trabajo social para seguir informando», señaló el director de Encuentro TV El Salvador.

Villagrán cuestionó el encasillamiento oficialista que etiqueta a la prensa independiente como «medios de oposición», reafirmando que la misión esencial del comunicador es informar a la población de forma plural e imparcial. En su intervención, denunció que la censura contemporánea no opera únicamente mediante la prohibición directa, sino a través del ahogamiento financiero y el estrangulamiento económico contra los medios alternativos y comunitarios, en beneficio de una narrativa de «gobernabilidad» reservada exclusivamente para los espacios afines al régimen.

Para garantizar la viabilidad del proyecto sin recurrir al financiamiento condicionado ni caer en la autocensura por dádivas, el ponente destacó el papel fundamental del apoyo ciudadano y los esquemas de sostenibilidad comunitaria. Asimismo, reconoció que el clima de intimidación y la captura de figuras públicas o defensores de derechos humanos generan un temor real en el entorno familiar de los comunicadores, provocando que diversos profesionales hayan tenido que optar por el exilio tras sufrir persecución por sus emisiones periodísticas.

Pese a este entorno adverso, Villagrán concluyó reafirmando el compromiso ético del ejercicio comunicacional y su vinculación directa con las comunidades afectadas. Explicó cómo la labor informativa se fortalece cuando se construyen redes con la ciudadanía organizada: «Nos transformamos no en una sola cámara de televisión, sino en 80 cámaras de personas que llegan a los territorios a visibilizar la realidad de comunidades como El Icacal o San Francisco Angulo», concluyó el comunicador, reivindicando el trabajo periodístico con convicción y alineado a la defensa de los derechos de la población.

Francisco Valencia: Derechos fundamentales, censura y la realidad del gremio

Posteriormente, la segunda ponencia de la jornada estuvo a cargo de Francisco Valencia, quien estructuró su razonamiento a partir de tres ejes temáticos esenciales: la libertad de expresión como una conquista democrática permanente, la necesidad del compromiso social sostenido y la evolución histórica de la censura hasta sus expresiones actuales.

Valencia situó la libertad de prensa en una perspectiva teórica e histórica universal, rememorando hitos cruciales como la abolición de la «censura previa» tras la Revolución Gloriosa de 1688 en el Reino Unido, acontecimiento que posibilitó la fundación del primer periódico británico en 1702. Asimismo, repasó los fundamentos normativos consagrados en el artículo 11 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) y el artículo 6 de la Constitución de la República de El Salvador.

No obstante, el periodista recordó que «la libertad de expresión es siempre incómoda para los gobiernos» y que los marcos jurídicos requieren una constante defensa por parte de la sociedad civil. Para ilustrar los alcances de la intervención estatal, recordó los años del conflicto armado en El Salvador, época en que el Estado Mayor ejercía censura directa mediante la designación de inspectores (Censor) físicos en las salas de redacción -como ocurrió en el Diario Co Latino– para vigilar el cumplimiento de las líneas editoriales oficiales.

Al examinar el panorama actual, Valencia sostuvo que la censura contemporánea se manifiesta mediante mecanismos legales y judiciales, tales como las reformas sobre la «apología de pandillas» o la estigmatización sistemática a voces críticas. Explicó cómo estas agresiones impulsan la autocensura -entendida como el silencio voluntario u omisión de información sensible por miedo a represalias, presiones del poder o estrangulamiento económico-.

Citando informes de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), el ponente expuso cifras que reflejan la gravedad del entorno: 426 agresiones registradas contra periodistas y medios, siendo el Estado responsable del 58.2 % de las violaciones. Entre las tipologías más recurrentes figuran el acoso digital (88 casos), las declaraciones estigmatizantes (53), el acoso general (51), las restricciones al ejercicio periodístico (44), así como difamaciones, intimidaciones y agresiones físicas. Este clima de vulnerabilidad ha desencadenado el autoexilio de al menos 53 periodistas salvadoreños, la mitad de ellos movidos por amenazas directas de encarcelamiento.

Horizonte de la comunicación en El Salvador

La jornada de la Cátedra Permanente en la Universidad de El Salvador cerró con una reflexión compartida sobre el rol fundamental que desempeñan la academia y la sociedad civil en la fiscalización del poder público y la protección del periodismo libre. Tanto las vivencias territoriales expuestas por Julio Villagrán como la contextualización histórica brindada por Francisco Valencia convergieron en la conclusión de que la libertad de prensa no constituye un privilegio corporativo, sino una garantía democrática indispensable para el conjunto de la sociedad.

Frente al incremento del acoso digital, la asfixia económica y los riesgos del exilio, las ponencias ratificaron que la resistencia de la comunicación independiente requiere rigor ético, alto grado de solidaridad, articulación comunitaria, apoyos financieros desinteresados y firmeza para continuar dando voz a las realidades del país.

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