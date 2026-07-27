Fórmula presidencial del FMLN se centrarán en: economía, salud, educación

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) desarrolló sus elecciones internas este domingo, en la actividad partidaria, el Dr. Rafael Aguirre, candidato presidencial, presentó a Madaí Santos como su acompañante en la vicepresidencia de la República.

Madai Santos es una enfermera despedida del Hospital Rosales. Anteriormente, cuando se conoció la precandidatura de Aguirre se había anunciado que el candidato a la vicepresidencia sería Efraín Benítez. Sin embargo, no se conoció públicamente.

“Venimos a ratificar nuestro compromiso para poder presentar una alternativa a cómo pueden hacerse las cosas. Sabemos la necesidad que existe de un diálogo nacional, necesidad de propuestas reales y objetivas y que toda la población se vea beneficiada”, dijo el Dr. Rafael Aguirre luego de emitir su voto en las internas del partido.

Aguirre sostuvo que “las fuerzas vivas” de El Salvador “debemos de poner empeño en cambiar aquellas cosas que no se han hecho bien y potenciar las cosas para que sean realmente buenas y la prosperidad nos llegue a todos, no solamente a un grupo”.

Madaí Santo es una de las trabajadoras despedidas del Hospital Rosales del pasado diciembre; donde casi 2 mil trabajadores fueron cesados de forma injusta sin siquiera brindarles su respectiva indemnización. Desde entonces ha denunciado en los medios de comunicación el irrespeto del debido proceso en los casos de los trabajadores despedidos.

“Soy una mujer trabajadora, que durante muchos años serví a los salvadoreños desde el sistema de salud; ahí aprendí que la mayor riqueza de un país es su gente. Aprendí que cuando una madre espera atención para sus hijos, cuando un adulto mayor necesita un medicamento o cuando una familia enfrenta momentos difíciles lo que realmente buscan es que alguien le responda con humanidad y dignidad”, destacó Santos.

Rafael Aguirre destacó que su plan de Gobierno se centraría en 5 puntos principales: economía, salud, educación, agricultura y una combinación de turismo, cultura y juventud. De momento, el Dr. Aguirre no profundizó en los planes, ya que tenía que esperar ser ratificado por las bases del FMLN.

Este domingo se dio a conocer también, la fórmula presidencial de ARENA; ante este anuncio, el Dr. Aguirre enfatizó que no tienen enemigos políticos. “Nuestros enemigos son los problemas de falta de insumos médicos, falta de medicamentos, la pobreza, la falta de oportunidades y nosotros los hemos dicho, vamos a dialogar con las personas que tenemos que hablar, nos vamos a sentar a hablar con todos los grupos que necesitan poner sus propuestas de lado y eso es lo que vamos a defender”, concluyó el profesional de la salud.

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