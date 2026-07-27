Mayteé Iraheta y Verónica Henríquez son la fórmula presidencial de ARENA para elecciones 2027

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Este domingo 26 de julio se desarrollaron las elecciones internas de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) el instituto político eligió y presentó públicamente a Mayteé Iraheta y Verónica Henríquez como la fórmula presidencial para competir en las elecciones de 2027.

El presidente de ARENA, Carlos Saade, informó que “ARENA sí va a participar en las próximas elecciones presidenciales”, las cuales se desarrollarán el 28 de febrero de 2027.

“Nuestra fórmula presidencial será encabezada por nuestra primera candidata a la presidencia de la República, Mayteé Iraeta, y como vicepresidenta de la República, Verónica Henríquez. Son dos mujeres muy capaces, muy bien preparadas, con un gran fogueo político”, destacó García Saade.

Mayteé Gabriela Iraheta Escalante es abogada de la República, oriunda de Sonsonate; fue diputada de la Asamblea Legislativa desde 2015 a 2021.

Iraheta aceptó la nominación y brindó unas palabras a los medios de comunicación que brindaban cobertura a las elecciones internas del partido tricolor. “Hoy acepto uno de los desafíos más grandes de mi vida, que es esta candidatura a la presidencia de la República de El Salvador por ARENA”.

Mayteé Iraheta afirmó estar consciente de los avances que ha tenido El Salvador: En sus primeras palabras ya habló a futuro en caso de convertirse en la primera mujer presidenta. “Como presidenta también sabré proteger esos avances como la seguridad. Pero esa seguridad también nos debe de permitir aún mayor progreso en todo el país y no solo en una parte del país.

La candidata sostuvo que “participar en una contienda política, no es más que el recordatorio para todos los salvadoreños, que solamente participando es como logramos transformar la historia, es solamente, así como nosotros logramos continuar manteniendo la democracia viva en nuestro El Salvador”.

Iraheta argumentó que, en estos momentos, El Salvador necesita ver hacia el futuro y hacerlo con libertades. “Necesitamos buscar solventar los problemas del país como el problema económico que tanto aqueja a los salvadoreños. Súper consciente de que el tema de seguridad debo de protegerlo y así va a ser. Para atrás, pero ni en broma, para atrás no es una opción, el pasado no es una opción”, finalizó la candidata.

Mientras que la candidata a la vicepresidencia de la República es Verónica Henríquez, ingeniera agrónoma, vicepresidenta de campaña del COENA. Ha permanecido en el partido desde que tiene 14 años y a ocupado diferentes cargos dentro del partido según informó.

“¿Por qué me inscribí al partido? porque creo en mi país, porque creo en mi partido y porque creo que de verdad se pueden hacer las cosas bien”, destacó la candidata en declaraciones a la prensa.

Este domingo, el partido de derecha desarrolló sus elecciones internas y ratificó sus candidatos nacionales a presidencia, vicepresidencia, Asamblea Legislativa y concejos municipales.

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