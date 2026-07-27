Intercambio de mensajes con EE. UU. continúa a través de mediadores, dice Irán

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TEHERÁN/Xinhua

El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, dijo que Estados Unidos está intercambiando mensajes con Irán a través de mediadores, incluidos Pakistán y Qatar, durante una entrevista con la radiodifusora australiana ORF citada por medios iraníes.

Baghaei enfatizó en la entrevista que para poder entablar un diálogo se debe preparar «el terreno adecuado» y destacó que Estados Unidos destruyó tal terreno, indicaron hoy domingo medios iraníes.

El vocero acusó a Washington de violar en la práctica «todo lo estipulado» de conformidad con el memorándum de entendimiento entre Irán y Estados Unidos.

La prioridad actual de Irán «es defender su soberanía e integridad territorial y proteger a su población de los crímenes de guerra perpetrados por Estados Unidos», añadió.

De conformidad con el memorándum firmado el 18 de junio, EE. UU. e Irán tenían previsto entablar conversaciones en un plazo de 60 días para alcanzar un acuerdo final, pero el destino de las conversaciones pende de un hilo luego de la reanudación de los enfrentamientos entre ambas partes en las últimas dos semanas.

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