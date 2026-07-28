Gobierno de Nicaragua presenta a diplomáticos proyecto de reforma constitucional previo a su discusión parlamentaria

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MANAGUA/Xinhua

El Gobierno de Nicaragua presentó este lunes al cuerpo diplomático acreditado en el país y a representantes de organismos internacionales los principales ejes de la reforma parcial a la Constitución impulsada por el copresidente Daniel Ortega, en un proceso de consultas previo a su discusión y aprobación por la Asamblea Nacional (Parlamento).

El encuentro forma parte del proceso de consultas anunciado por el Parlamento sobre las modificaciones constitucionales impulsadas por Ortega, cuya discusión y aprobación está prevista para septiembre próximo.

Al término de la reunión, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, afirmó que las reformas buscan fortalecer el marco institucional del país y garantizar las condiciones para mantener la estabilidad política y social.

«Un proceso de reforma constitucional que nos garantice el escenario necesario para continuar la lucha contra la pobreza, para buscar estabilidad y para garantizar seguridad y paz. Y para esto tenemos que hacer unas reformas constitucionales que garanticen nuestra democracia», expresó Porras.

El legislador señaló que se busca «una organización desde el punto de vista electoral que responda a los intereses del pueblo y que garantice que las elecciones van a ser del pueblo nicaragüense, para el pueblo nicaragüense».

El presidente del Parlamento calificó la reunión con los representantes diplomáticos como «interesante» y aseguró que la iniciativa fue bien recibida.

47 aniversario

Durante el acto por el 47º aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, celebrado en la Plaza de la Fe, San Juan Pablo II, en la capital nicaragüense, Ortega repasó episodios de la historia del país centroamericano como su ocupación militar por Estados Unidos y el apoyo de Washington al ascenso de la dictadura de Anastasio Somoza.

El mandatario evocó la lucha del general Augusto C. Sandino frente a la ocupación estadounidense y señaló que el asesinato del líder guerrillero fue ejecutado por la Guardia Nacional bajo la influencia del entonces embajador de Estados Unidos en Nicaragua.

Ortega también expresó su solidaridad con Cuba y Venezuela, países que, a su juicio, continúan enfrentando políticas de presión por parte del Gobierno estadounidense.

En ese contexto, cuestionó el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba y denunció acciones dirigidas contra el Gobierno venezolano.

«Cuidado con los imperialismos del mundo, no sólo el de Estados Unidos», afirmó Ortega,

El acto conmemorativo reunió a dirigentes del Gobierno, representantes de instituciones del Estado e invitados internacionales para recordar el triunfo de la Revolución Popular Sandinista del 19 de julio de 1979.

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