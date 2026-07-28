Trump amenaza con “fuerte acción militar” si fallan negociaciones con Irán

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WASHINGTON/Xinhua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que decidió pausar los ataques estadounidenses contra Irán para darle otra oportunidad a las negociaciones, pero advirtió que podría ordenar una reanudación a los ataques si las negociaciones con Irán fracasan.

«Estamos muy metidos en las negociaciones con Irán. Si no funcionan, regresaremos a una fuerte acción militar», dijo Trump en una entrevista con el medio de comunicación en línea Axios.

Al ser cuestionado sobre cuánto tiempo está dispuesto a darle a la diplomacia, el presidente dijo que «no mucho tiempo. O va de manera rápida o de ninguna forma.»

Trump dijo que decidió detener los ataques el viernes porque los países que están mediando en el conflicto, al igual que otros países en la región, le pidieron que le diera otra oportunidad a las negociaciones con Irán.

Más tarde, el presidente le dijo a reporteros que Irán buscó las negociaciones solamente después de que su ejército fuera golpeado por el Ejército estadounidense.

«Creo que hay una buena oportunidad de que algo pase», dijo Trump a bordo del avión presidencial Air Force One en camino a un evento en Michigan. «Y si sí, qué bueno, si no, regresamos a lo que estábamos haciendo hace dos días».

Trump dijo que su administración y el Gobierno israelí están «muy cerca» de estar en la misma página sobre Irán.

«Tenemos una pequeña diferencia, pero estamos muy cerca», dijo sobre el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien se espera visite la Casa Blanca el martes.

Trump también reiteró que los bienes iraníes controlados por Estados Unidos serán usados para cubrir los daños causados a navíos atacados cuando transitaban por el estrecho de Ormuz.

«Usaremos el dinero de Irán para pagar el daño que causaron», dijo.

Las negociaciones entre Omán e Irán han progresado, aunque no se ha logrado ningún acuerdo, se indicó en reportes que citan a fuentes regionales.

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