PROVIDA fortalece las capacidades de mujeres rurales y promueve la salud comunitaria

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Saúl Méndez

Colaborador

La Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria (PROVIDA) destacó los resultados de diversos proyectos dirigidos a mujeres rurales, orientados a fortalecer sus capacidades productivas y promover el desarrollo comunitario en las zonas donde la organización mantiene presencia.

Uno de estos proyectos se centró en la capacitación sobre conservación de alimentos impartida a integrantes de la Asociación de Mujeres de Las Minas (ASMUCHAL), en Chalatenango.

Durante la jornada, las participantes elaboraron dos productos: encurtido mixto y escabeche. Asimismo, recibieron formación sobre todo el proceso de transformación de los alimentos, desde la recepción de la materia prima, el lavado y desinfección, la selección, el descascarado y seccionado, el escaldado y el envasado.

Según PROVIDA, este tipo de procesamiento permite un mejor aprovechamiento de los alimentos y contribuye a reducir el desperdicio alimentario.

La organización también destacó que cada una de las participantes recibió los productos elaborados durante la capacitación para replicar los conocimientos adquiridos en sus hogares y comunidades.

La actividad fue posible gracias a la facilitación del Instituto Nacional Dr. Francisco Martínez Suárez, de Chalatenango, con el apoyo de Solidaridad Internacional Andalucía, la Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento de Sevilla.

PROVIDA también reconoció el trabajo que realizan las mujeres de Sumpul Chacones, en Chalatenango, quienes, mediante sus actividades productivas, contribuyen a garantizar la disponibilidad de alimentos para sus familias. Por ello, la organización brinda acompañamiento mediante asistencia técnica permanente y personalizada.

Asimismo, informó que fortaleció las capacidades de mujeres productoras de Sumpul Chacones y comunidades aledañas mediante una pasantía desarrollada en la Cooperativa Canasta Campesina, en Comasagua, La Libertad, donde las participantes intercambiaron experiencias sobre producción, organización y comercialización.

Por otra parte, la organización destacó el trabajo articulado para fortalecer la salud comunitaria a través del Primer Taller de Formación con lideresas y comités de salud de las 15 comunidades beneficiadas por el proyecto «Salud Integral con Rostro de Mujer, Fase II: Prevención del cáncer cervicouterino y de mama con enfoque comunitario en el distrito de Nejapa».

Asimismo, informó que, junto con UNICEF El Salvador, a través de PROVIDA y con financiamiento de UNCERF, desarrolló charlas comunitarias y entregó insumos esenciales para promover la higiene familiar, la higiene menstrual y las prácticas de higiene dirigidas a la niñez menor de dos años en comunidades del distrito de Guaymango.

«Juntos prevenimos enfermedades y protegemos la salud de la niñez y sus familias», destacó la organización.

Desde hace 43 años, PROVIDA impulsa iniciativas orientadas a promover la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, sin distinción de condición social, así como el respeto a los derechos humanos reconocidos en la legislación nacional e internacional. Además, trabaja por la justicia social mediante acciones que buscan reducir las brechas de desigualdad y fortalecer las capacidades de las comunidades en condición de mayor vulnerabilidad.

Asimismo, la organización ha realizado diversos talleres y capacitaciones, en diversas comunidades del país, para fortalecer el conocimiento de las mujeres rurales y comunidades indígenas sobre agroecología e iniciativas productivas, así como información sobre acciones técnicas que permitan mejorar la preparación de los suelos, la elaboración de bioinsumos y la conservación de los alimentos.

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