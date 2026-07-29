Colegio Médico atribuye pago de indemnizaciones a presión de organismos internacionales

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Saúl Méndez

Colaborador

Ante el pago de las indemnizaciones a los trabajadores despedidos arbitrariamente del Hospital Rosales, tras siete meses de espera, el Colegio Médico de El Salvador agradeció a la Confederación Médica Latinoiberoamericana y del Caribe (CONFEMEL) y al Centro Iberoamericano de Estudio y Defensa del Trabajo Médico (CENTRALMED) por las gestiones realizadas ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con el fin de denunciar las vulneraciones a los derechos laborales del personal de salud.

Además, el Colegio Médico lamentó que el ministro de Trabajo, Rolando Castro, esperara siete meses para pronunciarse sobre esta problemática que afectó a más de 1,800 trabajadores del Hospital Rosales el pasado 23 de diciembre, sin justificación y sin ser notificados previamente.

«Recibimos con satisfacción este importante avance en la solución de una problemática que ha afectado a trabajadores del sistema público de salud», expresaron las autoridades de la gremial, luego de conocerse que al menos el 95 % de los afectados recibió el pago de su indemnización conforme a la ley.

«Consideramos que esta medida representa un paso positivo hacia el respeto de los derechos laborales y el cumplimiento de obligaciones pendientes con profesionales y trabajadores que dedicaron años de servicio a la salud de la población salvadoreña», agregaron.

La gremial sostuvo que la intervención de CONFEMEL y CENTRALMED permitió ejercer presión internacional y visibilizar la situación que enfrentaban los trabajadores. Asimismo, cuestionó el interés mostrado por el presidente Nayib Bukele y el ministro de Trabajo, Rolando Castro, para resolver el caso de los más de 1,800 trabajadores despedidos del Hospital Rosales, y consideró que el anuncio del pago de las indemnizaciones respondió, principalmente, a las gestiones impulsadas por estos organismos internacionales ante la OIT, en el contexto de la exclusión de El Salvador de la lista corta de ese organismo.

«Estas gestiones estuvieron fundamentadas en principios internacionales que promueven el trabajo decente, el diálogo social, la libertad sindical y la negociación colectiva», afirmó el presidente del Colegio Médico, Iván Solano.

El dirigente también destacó que las acciones ante las instancias internacionales estuvieron acompañadas de comunicaciones dirigidas al presidente de la República, al ministro de Salud y al ministro de Trabajo, con el objetivo de promover el respeto de los derechos laborales de los trabajadores afectados e impulsar mecanismos de diálogo y mediación para atender esta problemática.

En la carta dirigida a Nayib Bukele, CENTRALMED señaló que su intervención no busca sustituir a las instituciones nacionales ni interferir en la soberanía de El Salvador. Por el contrario, afirmó que los mecanismos de cooperación técnica internacional previstos en el sistema de las Naciones Unidas constituyen herramientas legítimas para promover soluciones negociadas, fortalecer la confianza institucional y contribuir al fortalecimiento de los servicios públicos de salud.

Por tal motivo, solicitó que la Organización Internacional del Trabajo supervise la evolución de las relaciones laborales de los profesionales de la salud en El Salvador y que, si las partes lo consideran pertinente, facilite mecanismos técnicos de diálogo social y mediación institucional.

Asimismo, pidió a la Organización Mundial de la Salud evaluar los posibles efectos que los conflictos laborales prolongados relacionados con profesionales de la salud pueden generar sobre la capacidad de respuesta del sistema nacional de salud, especialmente en aspectos como la continuidad de los servicios, la retención de personal calificado y la seguridad de los pacientes.

Respecto a la Organización Panamericana de la Salud, solicitó que impulse iniciativas de cooperación técnica orientadas a fortalecer el diálogo entre las autoridades, las asociaciones médicas y los demás actores del sistema de salud salvadoreño.

Según el Colegio Médico, tanto CONFEMEL como CENTRALMED fundamentaron sus observaciones en la Declaración sobre los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y en los Convenios 87, 98, 151 y 154 de la OIT, todos ratificados y vigentes en El Salvador.

La gremial sostuvo que esta problemática trasciende al Hospital Rosales y estimó que cerca de 7,700 trabajadores del sistema público de salud han sido despedidos y afirmó que muchos de ellos continúan a la espera de una resolución justa y del pago de la indemnización correspondiente conforme a la ley.

El Colegio Médico reiteró que se mantendrá atento para verificar el cumplimiento de los procesos legales y laborales en favor de todos los trabajadores de la salud que aún no han recibido la indemnización correspondiente.

«Consideramos que los avances anunciados para los extrabajadores del Hospital Rosales deben representar el inicio de una solución integral para los demás trabajadores despedidos de la red pública de salud, garantizando igualdad de trato, respeto a sus derechos y acceso a mecanismos de compensación justos y transparentes», afirmó Solano.

Asimismo, la gremial reiteró la solicitud de audiencia presentada al presidente de la República y al ministro de Salud con el propósito de instalar una mesa de diálogo que permita abordar esta y otras problemáticas que afectan al sector.

«Estamos convencidos de que el diálogo constructivo entre las autoridades, los trabajadores de la salud y las organizaciones gremiales constituye la mejor vía para alcanzar acuerdos que fortalezcan el sistema sanitario y contribuyan a mejorar la calidad de la atención que recibe la población salvadoreña», concluyeron.

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