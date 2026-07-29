Asamblea aprobó en plenaria $733.8 millones en operaciones financieras

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Redacción Nacionales

@DarioCoLatino

La Asamblea Legislativa aprobó ocho dictámenes de la Comisión de Hacienda que totalizan $733.8 millones entre préstamos e incorporaciones de fondos a presupuestos de diversos ministerios.

La primera operación fue la ratificación de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por $155 millones, para el financiamiento del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana (PIVMU) – Fase II. El contrato fue aprobado el 24 de junio y suscrito el 20 de julio.

El proyecto contempla tres componentes principales: la ampliación y mejoramiento en el tramo comprendido entre el desvío de Atiquizaya y el desvío al bypass de Ahuachapán, con una longitud de 7 kilómetros. El segundo componente comprende los estudios, diseño y construcción del Corredor Norte y su interconexión. Este proyecto abarca un tramo de 8.3 kilómetros, desde las cercanías del cantón Zapote Arriba, Ayutuxtepeque, hasta las proximidades de la colonia San Luis, en San Salvador.

El tercer componente contempla los estudios de diseño y trazado del Corredor Oriente, tramo I, con una longitud de 6.9 kilómetros. Este iniciará en la carretera de Los Planes de Renderos y conectará con la autopista a Comalapa. Asimismo, se proyecta la construcción de un intercambiador en el bulevar del Ejército que se extenderá en dirección norponiente hasta enlazar con la autopista Este-Oeste, en la prolongación del bulevar Constitución y la carretera de Oro.

La segunda operación financiera fue otra ratificación de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por $185 millones. Los recursos serán destinados al Proyecto para el Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Guluchapa en el Área Metropolitana de San Salvador. El préstamo fue aprobado y también suscrito en las mismas fechas que el anterior. El proyecto busca fortalecer el sistema de agua potable Guluchapa, una de las principales infraestructuras de abastecimiento que suministra agua al Área Metropolitana de San Salvador.

La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) sería la entidad encargada de ejecutar el proyecto, el cual contempla estudios de preinversión, el diseño final de la planta de tratamiento de Joya Grande, el diseño de ingeniería de una línea primaria de distribución de energía eléctrica y la construcción de la infraestructura hidráulica del sistema.

El tercer préstamo aprobado este martes fue por $100 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para financiar el Programa de Integración Académica y Comunitaria para Jóvenes en El Salvador. Dicho programa busca ampliar el acceso a la educación media y técnica o universitaria (postsecundaria) a jóvenes en situación de vulnerabilidad, mediante acciones orientadas a fortalecer sus competencias académicas y socioemocionales, para facilitar su incorporación al mercado laboral formal.

Con los fondos se prevé reforzar las actividades enfocadas en las matemáticas y lectoescritura, cursos extracurriculares, servicios de formación y orientación; también comprende el otorgamiento de becas y apoyo económico para jóvenes bachillerato quienes enfrentan mayores barreras de acceso, como mujeres jóvenes con embarazo o maternidad temprana, personas con discapacidad y migrantes retornados. También, se pretenden fortalecer las capacidades institucionales de la Dirección de Integración.

Refuerzos presupuestarios

La Asamblea también aprobó otros cinco dictámenes de la misma comisión, para asignar recursos a diversas instituciones. La primera, para incorporar al Ministerio de Educación $14,376,430, provenientes de un préstamo de $100 millones con la Corporación Andina de Fomento (CAF), para fortalecer la ejecución del Programa de Modernización del Sistema Educativo de El Salvador.

Los fondos serían utilizados para desarrollar procesos formativos, tutorías y capacitación en habilidades digitales para docentes, así como para adquirir equipo tecnológico, licencias y plataformas de aprendizaje que permitan fortalecer las competencias de estudiantes y maestros ante los desafíos de la era digital.

En 2025, Educación utilizó $6,999,205 y para 2026 se programaron $60,026,095, de los cuales ya se han invertido $26,367,418 en mejoras de centros educativos, adquisición de equipos tecnológicos y servicios de conectividad.

También, se reformó el presupuesto del Ministerio de Salud por $46,137,606 para iniciar con la segunda fase de Doctor SV. Los fondos provienen de un préstamo de hasta $75 millones con la Corporación Andina de Fomento (CAF), aprobado en abril de 2026. Este, sería ejecutado por el Hospital Nacional El Salvador y tendría por objetivo fortalecer el sistema de salud pública mediante una plataforma de servicios médicos en línea.

Esos $46 millones no serán los únicos que recibirá el Ministerio de Salud para Doctor SV ya que, en otro dictamen, la Asamblea aprobó asignar $226 millones para cubrir las necesidades de diversas instituciones, entre ellas para Doctor SV, con $62 millones; por lo que este programa, para su fase II, tendrá $108 millones.

Del restante, $69 millones serán asignados al Ministerio de Educación para el pago de servicios básicos relacionados con los preparativos del paquete escolar 2027, así como la contratación de artesanos de las micro y pequeñas empresas para el mismo fin.

Mientras que al Ministerio de Obras Públicas se le otorgarían $95 millones para financiar proyectos estratégicos de inversión en obras de construcción, mantenimiento y reparación de la red vial.

Los $226 millones provienen de excedentes de la recaudación tributaria.

Otra de las asignaciones fue al Ministerio de Relaciones Exteriores con $90,935 para desarrollar el Programa para la Transformación del Clima de Negocios de El Salvador. Los fondos provienen de préstamos externos, tras un contrato de préstamo suscrito con la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Mientras que el octavo dictamen aprobado se trató de un refuerzo presupuestario de $7,230,315 para el Ministerio de Economía. Los fondos provienen de un préstamo de $150 millones, suscrito con el BIRF el 9 de abril de 2024. Del total de los fondos, $4,549,330 se destinarán para financiar capacitaciones de empleabilidad en centros de formación especializados, capacitación de jóvenes a través del INCAF y en entrega de estipendios y subsidios a jóvenes en formación.

Asimismo, $1,533,415 se utilizarán para otorgar incentivos a los beneficiarios y adquirir materiales, mobiliario y equipo informático para la ejecución del programa Promoción de Oportunidades de Emprendimiento. Y para el desarrollo de Sistema de Gestión de Información y su almacenamiento en la nube ALDEA se orientarán $1,147,570.

En total, la Asamblea aprobó operaciones financieras por $733,835,286.

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