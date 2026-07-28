Avanza la construcción del Relleno Sanitario en San Francisco Angulo

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Oscar Venancio Ramírez

Colaborador

Con la venia del gobierno de Nayib Bukele, la empresa mexicana Cyeemsal construye un mega hoyo sobre una zona rica en agua, donde, aparentemente, a medida que la maquinaria ha ido escarbando, ha brotado agua , aseguran los pobladores de San Francisco Angulo, Tecoluca , San Vicente.

Es una lástima que para construir un proyecto contaminante se haya tenido que talar una inmensa cantidad de árboles, muchos de los cuales centenarios. Lo que se ha cometido es un verdadero ecocidio con el agravante de haber irrespetado la memoria de nuestros difuntos asesinados durante la guerra y que descansaban en este lugar, dice un lugareño.

Las osamentas de nuestros familiares van revueltas entre esas toneladas de tierra que a diario trasladan los camiones de volteo, dice otro poblador visiblemente molesto por el irrespeto de los poderosos que llegaron a construir sin el consentimiento de las familias de San Francisco Angulo.

A escasos metros de donde se construye este relleno , está el que clausuraron y que también fue construido arbitrariamente, pero por la presión fue cerrado. Al caminar entre medio de la maleza que ha crecido sobre la basura, se siente lo poroso. Aún siguen fluyendo lixiviados de toneladas de basura enterrada que van a una piscina con líquido verdusco intenso en constante ebullición de gases de metano.

Esa piscina debería estar cercada para que ningún animalito silvestre se acerque, pero lo que se observa son cascos de ganado y venaditos que llegan a tomar de esa contaminación.

“Imagínese usted qué terrible es todo esto , y cuando ya esté terminado ese relleno, los niveles de contaminación serán mayores. Y es que San Francisco Angulo está enclavada en una zona de rica vegetación y agua dulce.

Qué ironía que raya en la estupidez de este gobierno destruir nuestro medio ambiente, cuestiona un jovencito de 22 años que reclama por el futuro de su familia, que no quiere emigrar de este lugar castigado por los gobiernos de la derecha desde hace ya muchos años.

Tal y como están las cosas los pobladores de San Francisco Angulo se verán obligados a abandonar este lugar , como ya lo hicieron durante la guerra tras las cinco masacres perpetradas por la Fuerzas Armadas durante el conflicto, pero ahora la emigración sería para siempre a menos que se paren estos proyectos contaminantes. Durante estos siete años de gobierno de Bukele se han contaminado cuatro ríos con las heces que salen de la mega cárcel CECOT.

Nos están dejando sin agua para el consumo humano, coincidieron los asistentes a la misa de conmemoración de los 45 años de la masacre del 25 de julio de 1981.

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