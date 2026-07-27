Incorrecta declaración de un funcionario del FMI

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César Villalona

27 de julio de 2026

El subdirector gerente del FMI, Dan Katz, dijo que conversó con Nayib Bukele “sobre los extraordinarios logros económicos de El Salvador”. El funcionario no dijo cuáles son los logros, pero en estas breves notas mostraremos que su afirmación es incorrecta.

1. Según el BCR, en 2025 la economía creció 3.9%, pero ese porcentaje oculta que el crecimiento se centró en los sectores construcción (24%), transporte (6%) y financiero (5%), mientras el agro estancó, la industria apenas creció 1.9% y los servicios sociales se desplomaron: seguridad social (-3.7%); atención de la salud humana y asistencia social (-2.5%); agua y alcantarillado (-0.8%); enseñanza (-0.3%). La producción de gas y vapor solo aumentó 0.9% y los servicios de información y comunicaciones 1.4%.

2. No se puede calificar de logro un crecimiento económico centrado en tres sectores mientas la base productiva se estanca y los servicios se deterioran. Durante los gobiernos de Bukele van 182 cortes de agua (uno cada dos semanas). El año pasado fueron cerradas 72 escuelas y 50 unidades de salud y el Gobierno despidió a 8,000 empleadas y empleados. Este año siguen los despidos y el deterioro de los servicios, sobre todo el de salud. Además, el crecimiento económico estimado difícilmente llegue a 3%. El agro cayó -0.6% en el primer trimestre.

3. La inversión extranjera sigue disminuyendo: en 2023 fue de $760 millones, en 2024 bajó a $756 millones, en 2025 cayó a $745 millones y en el primer trimestre de 2026 cayó 40%.

4. La tasa de inflación ha aumentado: 0.3% en 2024, 1% en 2025 y 2.8% en los primeros cinco meses de 2026. La canasta básica alimentaria se ha encarecido en todos los meses de este año. El 70% de la población se queja sobre todo de los altos precios y el desempleo.

5. El déficit presupuestario del Gobierno, que se cubre con endeudamiento y se mide como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), aumentó del 3.2% en 2024 al 3.7% en 2025. En 2026 no está claro cómo terminará, pues el endeudamiento continúa. Solo entre enero y mayo la deuda del Gobierno Central aumentó en $846 millones, a pesar de que el presupuesto de este año es menor en $220 millones al de 2024.

6. La deuda pública aumenta todos los meses. En diciembre de 2024, cuando el Gobierno firmó el acuerdo con el FMI, estaba en $32,136 millones, equivalente al 92% del PIB, y en mayo de 2026 ascendió a $34,631 millones (93% del PIB). El aumento en ese período fue de $2,495 millones (8%). Cuando se agreguen los montos de junio a diciembre, el aumento en el año superará los $3,000 millones.

7. La deuda con el fondo de pensiones que administran las AFP (que es parte de la deuda pública total), creció en $1,041 millones (10%) entre diciembre de 2024 y mayo de 2026, es decir, en el marco del acuerdo con el FMI. Esa deuda está en $11,567 millones y equivale al 70% de los fondos que administran las AFP. Todos los meses el Gobierno agarra $47 millones del fondo de pensiones y desde 2023 no paga ni un centavo por lo que debe.

8. La deuda en Letras del Tesoro (LETES), adquirida con la banca privada del país, aumentó $186 millones (16%) desde diciembre de 2024, pues pasó de $1,186 millones a $1,372 millones en mayo de 2026.

9. Entre enero de 2025 y mayo de 2026, el Estado recibió $3,230 millones de desembolsos de préstamos y pagó deuda por $3,111 millones. En términos contables, solo les quedaron $119 millones para invertir. O sea, que el Estado se endeuda para pagar deuda. Y como el 76% de lo que paga son intereses, que no reducen la deuda, ésta creció en $2,495 millones.

10. Todos los datos sobre el endeudamiento demuestran que el Gobierno está en un círculo vicioso, pues aumenta el pago de la deuda y al mismo tiempo crece la deuda de forma desproporcionada. Fue justamente por eso que el FMI le impuso al Gobierno un acuerdo que garantizara el pago de la deuda, a costa de despedir a miles de personas y reducir la inversión social. Y de nada ha servido, pues la deuda sigue creciendo y el riego de pago es alto.

11. La relación comercial del país con el exterior es cada vez peor. En 2024 se exportaron bienes por $6,311 millones y se importaron $15,804 millones. La diferencia, que se llama déficit comercial, fue de $9,493 millones. En 2025, ya en vigencia el acuerdo con el FMI, se exportó por $6,428 millones (casi lo mismo que en 2024) y se importó por 17,848 millones (aumento de 13%). El déficit subió a $11,420 millones (aumentó 20%). En 2026, hasta junio, el desbalance había crecido 12%, porque las importaciones siguen aumentando (sobre todo las de alimentos) y las exportaciones no se dinamizan.

Sabemos que a los funcionarios del FMI no les preocupa el malestar de la gente, sino como van las “estadísticas macroeconómicas” y que el Estado les pague a los acreedores. Pero resulta que esas estadísticas, que son oficiales, no muestran logros sino un claro retroceso. Decir lo contrario es un error.

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