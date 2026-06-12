Respaldo sindical internacional exige atención a violaciones laborales en El Salvador

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Diversas organizaciones sindicales, federaciones, dirigentes obreros y redes de solidaridad internacional expresaron su respaldo a los sindicatos salvadoreños que defienden los derechos laborales y la libertad sindical.

El pronunciamiento surge luego de la finalización de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), celebrada en Ginebra, Suiza, donde organizaciones sindicales salvadoreñas desarrollaron una campaña internacional para denunciar las violaciones a la libertad sindical y solicitar una mayor atención de la comunidad internacional sobre la situación del país.

Enlistaron que “las denuncias sobre despidos antisindicales, obstáculos para la legalización y acreditación de organizaciones sindicales, persecución de dirigentes, represalias contra trabajadores organizados, debilitamiento de la negociación colectiva y restricciones al ejercicio de derechos fundamentales, constituyen señales alarmantes que no pueden ser ignoradas por el movimiento sindical internacional”.

La decisión de no incluir a El Salvador en la Lista Corta de la Comisión de Aplicación de Normas de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo “no modifica esta realidad”, enfatizaron las organizaciones.

Además, las organizaciones reconocieron los esfuerzos realizados por las organizaciones sindicales independientes salvadoreñas que impulsaron la campaña de denuncia y sensibilización sobre la situación de la libertad sindical en el país.

Las organizaciones mostraron su respaldo a las demandas de los sindicatos salvadoreños para que la situación de El Salvador continúe bajo observación internacional en la Conferencia Internacional del Trabajo de 2027.

“Seguiremos respaldando la demanda legítima de que la situación de El Salvador sea examinada nuevamente por la Conferencia Internacional del Trabajo en 2027. Porque cuando se vulneran los derechos de una trabajadora o un trabajador en cualquier país del mundo, se afectan los derechos de toda la clase trabajadora internacional”, concluyeron las organizaciones.

El comunicado es firmado por: Solidaridad de los trabajadores vascos y el Comité de Trabajadores Patrióticos, ambas del país Vasco, la Confederación Intersindical Gallega (CIG) de la Comunidad Autónoma de Galicia, Comisiones Obreras del Estado Español, Confederación General Italiana del Trabajo, el Centro Unificado de Trabajadores (CUT) de Brasil; la Confederación General de Trabajadores Portugueses y la Organización Intersindical Nacional de Portugal.

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