Delegación de UNT en Ginebra: balance de una gira sindical que fortalece la denuncia internacional

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Concepción Burgos|Colaborador

Ginebra, 12 de junio de 2026

La participación de la delegación de la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT), encabezada por Sonia Viñerta, en la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), celebrada en Ginebra, Suiza, constituye uno de los esfuerzos más importantes de incidencia internacional desarrollados por el sindicalismo independiente salvadoreño en los últimos años.

Más allá del resultado inmediato respecto a la Lista Corta de casos examinados por la Comisión de Aplicación de Normas, la gira permitió posicionar internacionalmente las denuncias sobre la situación de los derechos laborales y sindicales en El Salvador, fortalecer redes de solidaridad, presentar nuevas acciones ante los órganos de control de la OIT y construir compromisos concretos de seguimiento para los próximos meses.

Una agenda intensa de incidencia sindical internacional

Durante las dos semanas de la Conferencia Internacional del Trabajo, Sonia Viñerta sostuvo reuniones bilaterales, encuentros informales, conversatorios y espacios de coordinación con representantes de algunas de las principales organizaciones sindicales del mundo.

Entre ellas destacaron:

PIT-CNT de Uruguay.

CUT de Brasil.

CTA-T de Argentina.

CCOO del Estado español.

CIG de Galicia.

CGIL de Italia.

FGTB de Bélgica.

LO de Suecia.

ELA y LAB del País Vasco.

ADS y organizaciones sindicales africanas.

Força Sindical de Brasil.

All-China Federation of Trade Unions (ACFTU).

Centrales sindicales de Portugal, Francia y otros países.

Estas reuniones permitieron presentar información actualizada sobre la situación salvadoreña, compartir documentación sobre los casos denunciados ante la OIT y construir una red de contactos que permitirá ampliar el acompañamiento internacional durante los próximos años.

Particular importancia tuvo el encuentro organizado por la UNT y la CNTS con representantes sindicales internacionales, en el que participaron dirigentes de Europa y América Latina, quienes escucharon directamente las denuncias sobre despidos antisindicales, obstáculos a la libertad sindical, persecución de dirigentes, criminalización de la protesta social y la situación de sindicalistas y defensores de derechos humanos obligados a abandonar el país.

Las nuevas acciones ante la OIT

Uno de los momentos centrales de la gira fue la presentación de nuevos documentos ante los mecanismos de control de la OIT.

Por una parte, las organizaciones independientes salvadoreñas presentaron una nueva queja relacionada con violaciones a la libertad sindical y al derecho de organización.

Por otra, se entregaron nuevos alegatos en el marco del caso 3742 ante el Comité de Libertad Sindical, ampliando la información sobre los hechos denunciados y aportando nuevos elementos relacionados con despidos antisindicales, obstáculos al reconocimiento de organizaciones sindicales, criminalización de dirigentes y afectaciones a las libertades públicas indispensables para el ejercicio de la actividad sindical.

Las organizaciones denunciantes sostienen que los hechos documentados evidencian la existencia de un patrón sistemático de persecución sindical dirigido contra organizaciones independientes y sus dirigentes.

El seguimiento de los casos en el Comité de Libertad Sindical

La presencia en Ginebra también permitió realizar consultas y gestiones relacionadas con los distintos casos salvadoreños que actualmente se encuentran bajo examen de los órganos de control de la OIT.

La delegación sindical sostuvo reuniones con funcionarios especializados y representantes sindicales internacionales para analizar el estado de los expedientes, los procedimientos de seguimiento y las perspectivas de nuevas acciones.

Especial atención recibió el debate sobre la situación de sindicalistas en el exilio y las implicaciones que ello tiene para la libertad sindical.

La doctrina del Comité de Libertad Sindical considera que el exilio forzado de sindicalistas constituye un grave menoscabo de la libertad sindical y una violación de derechos humanos cuando está vinculado al ejercicio de actividades sindicales.

Este tema fue abordado en diversos espacios de intercambio y despertó interés entre organizaciones sindicales de distintos continentes.

La cuestión de género: uno de los grandes debates de la Conferencia

La 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo dedicó una parte importante de sus deliberaciones al fortalecimiento de la igualdad de género, la prevención de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y el desarrollo de políticas orientadas a garantizar condiciones laborales libres de discriminación.

Estos debates poseen especial relevancia para El Salvador debido a las persistentes brechas de género existentes en el mercado laboral y a las dificultades que enfrentan las mujeres trabajadoras para acceder a empleos dignos, salarios equitativos y espacios libres de violencia.

La participación de organizaciones sindicales salvadoreñas permitió establecer contactos con redes internacionales de mujeres trabajadoras y compartir experiencias relacionadas con la organización sindical de mujeres.

En este ámbito, la Unión Sindical de Trabajadoras y Trabajadores del ISDEMU (USTTISDEMU) ha asumido el compromiso de dar seguimiento a los acuerdos y orientaciones surgidas de la Conferencia, impulsando procesos de monitoreo, sensibilización y exigibilidad que permitan verificar el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado salvadoreño.

Los compromisos del Ministerio de Trabajo

Durante las sesiones de la Conferencia, la representación gubernamental salvadoreña realizó diversos planteamientos relacionados con el fortalecimiento del diálogo social, el respeto de los derechos laborales y la implementación de compromisos internacionales.

Las organizaciones sindicales independientes consideran que dichos compromisos deben traducirse en medidas concretas.

Entre los temas que requerirán seguimiento permanente destacan:

El reconocimiento efectivo de organizaciones sindicales.

La entrega de credenciales y registros pendientes.

El respeto a la autonomía sindical.

El cese de prácticas antisindicales.

La protección de dirigentes sindicales.

El cumplimiento de las recomendaciones emitidas por los órganos de control de la OIT.

La garantía de libertades públicas indispensables para la actividad sindical.

La UNT, la CNTS, el MDCT, el MTD y otras organizaciones independientes han señalado que realizarán un monitoreo permanente de estos compromisos y mantendrán informada a la comunidad sindical internacional sobre los avances o incumplimientos que se registren.

Redes de solidaridad que trascienden la Conferencia

Uno de los resultados más importantes de la gira no se encuentra en los documentos presentados ni en las intervenciones realizadas durante las sesiones oficiales.

Su principal resultado radica en la consolidación de una red internacional de solidaridad.

Las reuniones sostenidas con centrales sindicales de Europa, América Latina, Asia y África permitieron construir relaciones directas que facilitarán futuras acciones de denuncia, observación internacional, intercambio de información y acompañamiento político.

La participación en actividades organizadas por diversas centrales, incluido el acto conmemorativo por el 35 aniversario de Força Sindical, contribuyó además a ampliar los espacios de diálogo y visibilización de la situación salvadoreña.

Perspectivas: de la campaña 2026 a la agenda 2027

La experiencia de Ginebra deja varias conclusiones. La primera es que la situación de los derechos laborales y sindicales en El Salvador ha logrado mantenerse dentro del radar de importantes organizaciones sindicales internacionales.

La segunda es que la campaña desarrollada por las organizaciones independientes permitió acumular experiencia, contactos y legitimidad internacional que podrán ser utilizados en futuras acciones de incidencia.

La tercera es que la lucha por el cumplimiento de las recomendaciones de la OIT no concluye con el cierre de la Conferencia.

Por el contrario, apenas entra en una nueva etapa. Durante los próximos meses, las organizaciones independientes buscarán fortalecer la documentación de casos, ampliar la coordinación internacional, impulsar nuevas denuncias cuando sea necesario y exigir el cumplimiento efectivo de las obligaciones derivadas de los Convenios 87, 98, 135, 144 y demás instrumentos internacionales ratificados por El Salvador.

La gira de Sonia Viñerta a Ginebra demostró que, aun en contextos adversos, el sindicalismo independiente salvadoreño mantiene capacidad de articulación internacional, capacidad de denuncia y capacidad de construir solidaridad más allá de las fronteras nacionales.

Y esa, probablemente, sea una de las principales fortalezas acumuladas de cara a las batallas que vienen.

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