Lanzan campaña “Listón Verde” que busca promover la defensa del medio ambiente

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Organizaciones medioambientales y ciudadanos organizados lanzaron la campaña “Listón Verde”, iniciativa que promoverá la defensa de los territorios y el medio ambiente.

Dicha campaña es impulsada por ciudadanos organizados en el movimiento que busca incidir en la defensa de El Espino; ya que en una porción de dicho territorio se pretende construir el nuevo Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO).

Ana Cisneros, una de las voceras de la campaña, señaló que “Liston Verde” pretende unificar esfuerzos a nivel nacional “de protección a nuestros ecosistemas”; dijo que es una invitación para ADESCOS, grupos de iglesias, clubs de jóvenes, y para las comunidades que se enfrentan problemas relacionados.

Cisneros señaló que la campaña se realizará durante junio y buscarán realizar una caminata simbólica con la participación de comunidades, estudiantes, jóvenes, organizaciones sociales, iglesias y ciudadanía en general con el fin de visibilizar las demandas relacionadas con la protección ambiental.

El gobierno ha ignorado el medio millón de firmas que se han recolectado por ciudadanos que dicen estar en contra de la construcción del CIFCO en la Finca El Espino. “Ignorar medio millón de firmas es grave en un país donde apenas hemos tenido pequeños espacios de democracia” comentó Cisneros.

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