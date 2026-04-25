Grupo USAR El Salvador ejecuta maniobras de rescate

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Saúl Méndez

Colaborador

El Grupo USAR El Salvador desarrolló un ejercicio de búsqueda y rescate de una víctima con ubicación desconocida, como parte de CENTAM Guardian 2026, con la aplicación de procedimientos operativos para su localización en campo.

La operación inició con la implementación de un patrón de búsqueda en paralelo, lo que permitió cubrir el área de forma sistemática hasta lograr la localización de la víctima.

Posteriormente, los equipos de primera respuesta brindaron soporte básico de vida, lo que implicó estabilizar en la escena e inmovilizar la extremidad afectada mediante una férula.

Una vez estabilizada, la víctima fue asegurada en una Ferula Espinal Larga (FEL) y trasladada a una camilla para su evacuación hacia un punto seguro, donde pudiera recibir atención médica especializada. Con dicho ejercicio se logró medir la capacidad de respuesta ante emergencias.

Los grupos de búsqueda y rescate urbano (Urban Search and Rescue, USAR, por sus siglas en inglés) surgen con el propósito de especializarse en la localización, extracción y estabilización de personas atrapadas bajo escombros de estructuras colapsadas, generalmente a causa de sismos.

«Los equipos USAR representan la primera línea de acción en campo. Su labor se desarrolla en entornos altamente peligrosos, donde existe un riesgo constante de colapsos secundarios y condiciones extremas», indicaron autoridades de Protección Civil.

«Estos equipos forman parte de un mecanismo global de coordinación que asigna funciones específicas a cada componente, garantizando una intervención integral pese a las condiciones adversas que caracterizan estas situaciones», afirmaron.

Parte de los ejercicios incluyó el descenso controlado de una camilla desde un nivel superior hasta el suelo

La maniobra se ejecutó con un trípode de rescate y un sistema de doble tensión, lo que permitió distribuir la carga en dos cuerdas de forma simultánea y garantizar así mayor estabilidad y seguridad durante toda la operación.

Según Protección Civil, este tipo de prácticas refuerza la coordinación, la precisión técnica y la capacidad de respuesta del personal ante escenarios de rescate vertical.

Asimismo, el Grupo USAR El Salvador desarrolló un ejercicio de rompimiento de pared, dónde se utilizó equipo eléctrico y herramientas manuales para lograr un acceso controlado. Esta práctica forma parte de las acciones orientadas a fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias complejas.

Durante la maniobra, se aplicó la técnica para espacios reducidos denominada “pasar, pasar”, lo que permitió fortalecer la coordinación y el trabajo en equipo del personal.

Además, se emplearon técnicas especializadas para el acceso a espacios confinados. Según Protección Civil se han optimizado los procedimientos de rescate para garantizar una evacuación segura en escenarios de alto riesgo.

El Grupo USAR también ejecutó labores de apuntalamiento en caja clase 3 con el objetivo de realizar una penetración vertical y rescatar a una víctima con vida ubicada en un nivel superior.

Este sistema permite estabilizar la estructura y proteger al personal al soportar cargas y reducir riesgos ante posibles movimientos. Su correcta instalación es clave antes de generar aperturas, ya que evita colapsos que puedan poner en peligro a los rescatistas.

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