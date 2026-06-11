Enrique Anaya:  pensamiento impreso, un año en prisión

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César Ramírez

@caralvasalvador

La figura del abogado constitucionalista se agiganta desde la cárcel salvadoreña, sus escritos en diversos medios tienen vigencia, así rescatamos algunos fragmentos:

26ENE021 OP EDH Nos quieren imponer un Estado Militarista: “Además, con franqueza, si ese ilegítimo Comité ad hoc contara con al menos un integrante que conociera lo elemental de derecho constitucional, inmediatamente le habría replicado al Ministro que en cualquier democracia constitucional es esencial que la FF.AA no intervenga en política, y que uno de los mecanismos más eficientes y eficaces para garantizarlo es que el Ministro de Defensa sea un civil ¡no concederle rol político a la FF.AA!”.

28ENE021 OP EDH “Reelección presidencial es Celeste: Ya se imaginan que pasaría, por ejemplo, en El Salvador, si se llegara a aprobar una reforma constitucional como la que COPERREO aprobó en Celeste: en lugar que cada 15 años exista coincidencia entre elecciones presidenciales, legislativas y municipales, ello sucedería cada 6 años y cada 3 años tendríamos un debate sobre la revocación de mandato presidencial. Pasaríamos eternamente en procesos electorales”.

06FEB021 OP EDH Yo acuso: “Puesiesque… me apropio del título y parte del estilo de una famosa carta que el escritor francés Emilio Zola publicó en enero de 1898 ante una injusticia social (a quien le interese, busque en internet sobre el caso Dreyfus) pero antes lo realmente importante: Condeno el execrable asesinato de 2 conciudadanos simpatizantes del FMLN y hago llegar mis condolencias a sus familias, amigos y correligionarios…. Acuso al Excelentísimos Señor Presidente de la República de inmoral, porque en lugar de condenar los asesinatos, primero creó cortinas de humo para evitar que se conocieran los primeros datos de las investigaciones. Acuso al Excelentísimo Señor Presidente de la República de mentiroso, porque en lugar de ordenar a la Policía Nacional Civil que colabore con las investigaciones de la Fiscalía General de la República, ha lanzado una campaña propagandística para intentar construir una realidad alternativa que no afecte la imagen de su gestión, obviando que, al menos en las primeras investigaciones, son seguidores suyos y empleados públicos los eventuales responsables de los homicidios”.

11FEB021 La “N” de nada: … La N de nonato, porque la actual administración de CAPRES,al extremoolar la Constitución, las leyes y gastar cantidades multimillonarias de fondos públicos sin rendir cuentas, es un gobierno que en realidad todavía no ha nacido, no ha empezado a gobernar, al extremos que no hay plan de gobierno, no hay plan ni política de salud pública, no hay política de seguridad pública (ya sabemos que eso del plan de control territorial es simplemente el nombre, pura propaganda); no hay plan para la lucha anticorrupción, al grado que no existe una CICIES que merezca ese nombre, ni se nombró un comisionado y anticorrupción proveniente de la oposición”…

13FEB021 OP EDH El proyecto fascista de CAPRES. “Propone que se emita una nueva Constitución, pero acepta que por coyunturas políticas por ahora solamente se emitan reformas, nos confirma, pues, lo que ya nos había adelantado el Vicepresidente de la República, que la intención es hacer una revisión integra de la Constitución, a fin de fundar un nuevo Estado (como se parece ese lenguaje a lo que decía Chávez en Venezuela en 1999). -Dice que las que él llama “fulanas clausulas pétreas” de la Constitución son dignas de “un mal y vulgar chiste” así, entonces, el autor nos plantea, en esencia que El Salvador deje de ser una república democrática. – Y señala que una nueva Constitución debe según él -superar “las taras sobre la reelección continua”, asegurando que esta es “un derecho humano en sí mismo” esto nos confirma una visión mesiánica del poder, sustentada en la persona del líder” …

13MAR021 OP EDH Sentencia es sentencia. Punto. … “Así que la jurisprudencia constitucional inevitablemente crea derecho por ello, si la SCn/CSJ dijo que son 10 años, son 10 años, ya que sentencia constitucional es sentencia constitucional. Punto. Así que no nos engañemos el único propósito del Comité ad hoc impulsado y financiado por CAPRES, integrado por 4 funcionarios públicos y el doctor Castillo (ninguno constitucionalista) es suprimir la regla constitucional del plano de no reelección (10 años), para que el actual inquilino de CAPRES presente candidatura en 2029, burlando así una cláusula pétrea de la Constitución (al grado que en dicho Comité asumen que ya existe el cambio constitucional).

Estas reflexiones de hace años predicen con certera visión constitucional nuestra realidad social, son fragmentos de una vida jurídica que denunció muchas arbitrariedades, ahora en prisión constituye un testimonio de un abogado genuino que se preocupó por anotar su lectura histórica, su vida ahora transcurre entre barrotes de una cárcel, su caso es similar a la abogada Ruth Eleonora López defensora de los derechos humanos, ambos ahora en una prisión que encierra a 123,838 “dos de cada 100 salvadoreños en prisión” [1] esperamos su libertad pronto como a otros miles de inocentes. amazon.com/author/csarcaralv

Referencia

Diario de Hoy, La Prensa Gráfica, Diario Co Latino, base de datos públicos hemerotecas y colecciones privadas.

[1] 06JUN026 La prensa gráfica

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