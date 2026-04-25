Cuba no aceptará “paz mediante la fuerza” imperialista, afirma canciller Rodríguez

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LA HABANA/Xinhua

El Gobierno de Cuba reiteró este viernes que nunca aceptará amenazas, ni la «paz mediante la fuerza imperialista», un mensaje originado en ocasión del Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz.

«Jamás aceptaremos amenazas ni la supuesta y avasalladora ‘paz mediante la fuerza’ imperialista», escribió en la red social X el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, quien advirtió que «defenderemos a ultranza nuestra independencia y orden constitucional».

El canciller describió la celebración del Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz «en un contexto global cada vez más agresivo, donde la principal potencia mundial aplica doctrinas de dominación que amenazan constantemente la paz, la estabilidad y la seguridad internacionales».

Rodríguez reiteró «el compromiso de Cuba con el multilateralismo, la diplomacia, el diálogo y la paz, basado en el derecho internacional, la cooperación y el arreglo pacífico de controversias».

Proclamado el 12 de diciembre de 2018 por las Naciones Unidas, el Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz se celebra cada 24 de abril como mecanismo para promover la cooperación entre países.

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