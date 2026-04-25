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Cuba no aceptará “paz mediante la fuerza” imperialista, afirma canciller Rodríguez

Redacción Nacionales 25 abril, 2026 Latinoamerica, Portada Comentarios desactivados en Cuba no aceptará “paz mediante la fuerza” imperialista, afirma canciller Rodríguez 182 Vistas

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LA HABANA/Xinhua

El Gobierno de Cuba reiteró este viernes que nunca aceptará amenazas, ni la «paz mediante la fuerza imperialista», un mensaje originado en ocasión del Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz.

«Jamás aceptaremos amenazas ni la supuesta y avasalladora ‘paz mediante la fuerza’ imperialista», escribió en la red social X el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, quien advirtió que «defenderemos a ultranza nuestra independencia y orden constitucional».

El canciller describió la celebración del Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz «en un contexto global cada vez más agresivo, donde la principal potencia mundial aplica doctrinas de dominación que amenazan constantemente la paz, la estabilidad y la seguridad internacionales».

Rodríguez reiteró «el compromiso de Cuba con el multilateralismo, la diplomacia, el diálogo y la paz, basado en el derecho internacional, la cooperación y el arreglo pacífico de controversias».

Proclamado el 12 de diciembre de 2018 por las Naciones Unidas, el Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz se celebra cada 24 de abril como mecanismo para promover la cooperación entre países.

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