Delcy Rodríguez y Gustavo Petro abordan temas de interés bilateral en primer encuentro

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CARACAS/Xinhua

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez y el mandatario colombiano, Gustavo Petro, abordaron este viernes temas de interés bilateral como energía, seguridad, defensa y turismo en su primer encuentro en Caracas.

«Esta visita se enmarca en un momento de profunda necesidad de unión y de integración de nuestros pueblos», dijo la mandataria venezolana desde el Palacio de Miraflores, donde aseguró que trabajaron «intensamente» en cómo abonar el camino de la unidad.

Rodríguez y Petro hablaron con la prensa a la salida del encuentro en la sede del Gobierno venezolano.

La agenda se centró en el tema de seguridad y en este sentido, la presidenta venezolana expresó que se ha «hecho un abordaje muy serio y muy concreto del combate a bandas criminales y delitos transnacionales».

Explicó que además plantearon planes militares que contemplan el establecimiento de mecanismos para compartir información y desarrollar inteligencia. En este contexto, indicó que estas acciones «deben entrar en vigencia de manera inmediata».

En cuanto al área energética, enfatizó que la conversación se enfocó en la interconexión eléctrica especialmente para el occidente del país, afectado por las sanciones impuestas contra la nación.

Para reanimar el turismo, precisó, debatieron sobre la conexión aérea y proyectos comunes multidestino.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro, hizo una reflexión sobre la importancia de la unidad y la integración de los pueblos.

«Si lo logramos (…) nos podría llevar a ser unas de las naciones más fuertes del mundo, más poderosas, una nación diversa, plural, respetando la autonomía de cada cual», acotó.

«La humanidad hermana comienza por los vecinos», exclamó y destacó la hermandad entre Venezuela y Colombia por compartir la misma historia.

Durante el acto, los cancilleres de Venezuela, Yván Gil y Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, firmaron el acta final de la III Reunión de la Comisión de Vecindad e Integración bilateral que sesionó en Caracas durante dos días con diversas mesas de trabajo

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