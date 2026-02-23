Presidente de Colombia pidió a EEUU cambiar su política hacia Cuba

Compartir

Bogotá/Prensa Latina

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió al gobierno de Estados Unidos cambiar su política hacia Cuba y abogó a favor de un diálogo entre ambas naciones.

En un mensaje divulgado en su cuenta de la red social X, Petro afirmó que está en desacuerdo con que se bloquee a un país, en tanto sostuvo que lo que se necesita es más libertad, y no más cadenas.

Consideró que las actuales medidas punitivas contra la isla surgieron de lo que calificó como una “falsedad” cometida por su antecesor, el expresidente Iván Duque (2018-2022), en alusión a la inclusión del país antillano en la lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo elaborado unilateralmente por Estados Unidos.

Según apuntó, su predecesor desconoció que Cuba prestó su territorio para ayudar a la paz de Colombia y que lo hizo por petición del gobierno colombiano durante el mandato de Juan Manuel Santos (2010-2018).

“Yo le agradezco a Cuba que haya colaborado con Noruega por la paz de Colombia. Cuba es una joya en el Caribe y su pueblo es culto y podría ayudar mucho a la humanidad en sus saberes y culturas”, sentenció.

El mandatario también se refirió a la necesidad de un cambio de matriz energética en la mayor de las Antillas que priorice como fuente al sol por encima de los combustibles fósiles.

“Invito a Estados Unidos a cambiar su política hacia Cuba y lo invito a desencadenar el programa de energía solar en toda la isla. En Latinoamérica podemos apoyar fabricando los paneles solares, Colombia pone sus arenas de sílice y el cobre. Ya nosotros producimos paneles para exportar si es necesario”, planteó asimismo.

Por otra parte, pidió que se reconozca la historia de cada país con respeto y remarcó que “el diálogo entre Estados Unidos y Cuba debe reiniciarse”.

Manifestó además que la sociedad estadounidense debería escuchar más la música y el arte cubanos.

“Cuando crecen los huracanes sobre la isla de Martí (José) yo me pongo a escuchar “Oh melancolía” del poeta cantante de la trova cubana Silvio Rodríguez”, reveló.

Expresó además que la obra de Silvio se oiría muy bien en la Casa Blanca de Washington.

“El arte y la cultura encuentra a los pueblos, la barbarie los separa”, recalcó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...