FAS se mantiene líder del Clausura 2026 tras vencer a Cacahuatique

Compartir

Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

A FAS le bastó un solo gol en la jornada 9 del Clausura 2026 ante Cacahuatique para extender una fecha más su liderato, y es escoltado por Firpo a una unidad de diferencia.

FAS asaltó la casa de Cacahuatique en San Miguel para ampliar su liderazgo en el Clausura, en un encuentro donde Dustin Coreas fue el autor del único gol del partido al minuto 60’, dándole la victoria a los tigrillos y colocándolos como líderes en solitario.

En otro escenario, Hércules no le dejó el camino fácil a Firpo, que inició la jornada perdiendo con un gol de Melvin Urbina al 5’. Luego apareció “Chicharito” Díaz para empatar al 18’, pero Hércules volvió a golpear al 38’ en busca de la victoria. Sin embargo, Marcelo Ferreira al 70’ y Elmer Rodríguez al 72’ concretaron el 3-2 definitivo a favor de los toros.

El cuadro migueleño de Águila sacó los tres puntos con un solitario gol de Federico Andrada al 71’, en el estadio Las Delicias, ante Inter FA, resultado que le permitió a los emplumados alcanzar la tercera posición de la tabla.

Alianza, por su parte, logró la victoria por la mínima ante Municipal Limeño en el Cuscatlán, gracias al gol de Gustavo Moura al 10’, resultado que deja al equipo dentro del top 5 de la tabla.

En el Toledo Valle, Platense abrió el marcador al 8’ con gol de Carlos Bogotá ante Isidro Metapán, resultado que adelantaba a los gallos y les daba una victoria parcial. Sin embargo, al 89’, Melvin Cartagena frustró el triunfo al marcar el 1-1 definitivo, dejando a ambos equipos con una unidad.

Fuerte San Francisco y Zacatecoluca también empataron 2-2. Óscar Molina abrió el marcador al 17’ para Zacatecoluca; Joshua Gallardo empató al 43’ para Fuerte, y Carlos Martínez al 53’ le dio la ventaja. No obstante, Matías Mier se encargó de sellar el empate con el cuarto gol del encuentro.

FAS finalizó la jornada como líder con 21 unidades, seguido por Firpo con 20; Águila con 18; Inter con 17; Alianza con 16; Metapán con 13; Limeño y Cacahuatique con 12; Platense con 6; Fuerte y Hércules con 5; y Zacatecoluca con 2.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...