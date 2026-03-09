FAS cierra invicto la primera vuelta y se adueña del Clausura

Compartir

FAS dominó la primera vuelta del Clausura 2026 con autoridad y finalizó invicto en la cima de la tabla de posiciones de la Liga Mayor de Fútbol, luego de vencer 3-2 a Platense en condición de visitante. Con este resultado, los tigrillos firmaron su onceava victoria, reflejo del buen ritmo que marcaron en la primera parte del torneo.

Entre las acciones clave del duelo entre FAS y Platense estuvo el gol anulado a Dustin Coreas al 47’, con el que el equipo santaneco pretendía adelantarse en el marcador. Sin embargo, fue Rudy Clavel quien, al 58’, materializó el primer gol de la noche. Previamente, Denis Bautista había igualado el marcador para el 1-1 ante los visitantes.

A los 65’, Coreas volvió a aparecer y, desde la vía penal, colocó el 1-2 a favor de los rojos. Platense reaccionó y Carlos Bogotá marcó al 70’ para el 2-2, cuando el equipo local no cedía espacios en su búsqueda por evitar la derrota. Finalmente, Nelson Bonilla fue el encargado de firmar el desempate al 77’, sellando la victoria tigrilla.

En otro resultado, la serie entre Firpo y Águila fue interrumpida por un apagón en el estadio Sergio Torres Rivera el sábado por la noche. El encuentro se reanudó el domingo por la tarde y terminó con victoria por la mínima para los toros de Usulután, gracias al solitario gol de Elías Gumero al 86’.

Alianza también sumó de a tres al imponerse 3-2 frente a Fuerte San Francisco. Los albos marcaron por medio de Gustavo Moura al 45’, Óscar Rodríguez al 68’ desde la vía penal y Narciso Orellana al 90’+3, también desde los once pasos. Para el conjunto azul anotaron Víctor Torres al 82’ y Edwin Sánchez al 84’.

Con un único tanto de Josué Rivera, Inter FA venció a Zacatecoluca en el estadio Las Delicias. El resultado representa la sexta victoria para el equipo verde, mientras que agrava la situación de Zacatecoluca, que al cierre de la primera vuelta aún no logra encontrar el camino hacia su primera victoria.

Municipal Limeño protagonizó el marcador más abultado de la jornada con la “manita” de goles que le propinó a Cacahuatique. El cuadro de Santa Rosa de Lima no tuvo piedad del equipo cafetero y abrió la cuenta al 16’ por medio de Jefferson Martínez. Marvin Hernández amplió la ventaja con el segundo, Juan Carlos Argueta marcó al cierre del primer tiempo, e Israel Escalante y Erick Correa completaron el cuarto y quinto para sellar la contundente victoria de Limeño.

Por su parte, Isidro Metapán y Hércules repartieron puntos tras empatar 1-1 en el estadio Jorge “Calero” Suárez. Jhonatan Urrutia adelantó a Metapán al 54’ desde el punto penal, mientras que Issac Esquivel igualó al 75’ para Hércules, también desde los doce pasos.

Tras el cierre de la primera vuelta, FAS lidera la Liga con 27 puntos en la tabla, producto de ocho victorias y tres empates. Le siguen Firpo con 23 unidades, Alianza con 22, Inter con 20, Águila con 19, Limeño con 18, Metapán con 17, Cacahuatique con 13, Platense con 9, Hércules con 6, Fuerte San Francisco con 5 y Zacatecoluca con 2.

