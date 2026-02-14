Debut intenso en la Copa Presidente, deja a los primeros líderes de grupo

La Copa Presidente dejó movimientos interesantes en la jornada inaugural de la competencia interdivisional, y evidenció la brecha competitiva que existe entre las tres categorías más importantes del fútbol salvadoreño. Alianza rescató el empate ante Vendaval en los últimos minutos del partido, mientras que Inter FA goleó sin mayores complicaciones al Once Municipal.

En el grupo A, Platense tomó la delantera al derrotar 3-1 a Tenancingo, resultado que le otorgó el liderato, ante el empate por la mínima con el que debutaron Cruzeiro y Municipal Limeño.

El grupo B también finalizó con un equipo de Primera División a la cabeza, luego del 4-1 que le propinó Águila a Dragón en el Juan Francisco Barraza. Fuerte San Francisco, por su parte, escolta de los emplumados, venció 2-1 al Racing de Gualuca.

Cacahuatique, con goleada de 4-1, y Firpo, con resultado de 1-0, tomaron el dominio del grupo C al conseguir los primeros tres puntos de la competencia a costa de El Roble, de Tercera División, y Cabañas, de Segunda, respectivamente.

Con máxima igualdad debutó el grupo D, al sellarse dos empates. Alianza rescató en los últimos minutos el 2-2 ante Vendaval de Tercera División, que demostró carácter. Mientras que Batanecos, de Segunda, y Zacatecoluca, de Primera, empataron sin goles.

Izalco, de Tercera División, se proclamó líder del grupo E tras la primera fecha, al propinarle una derrota de 2-0 a Fuerte Aguilares. Por otro lado, FAS y Hércules no se sacaron ventaja y firmaron el 1-1.

Inter FA mostró su superioridad ante Once Municipal de la Liga de bronce, al golear 4-1 a los de Ahuachapán en el grupo F. Isidro Metapán también sumó su primera victoria del torneo al vencer 2-0 a Talleres Jr.

Clasificación

A una fecha disputada en la Copa Presidente 2026, Platense lidera el grupo A, seguido por Limeño, mientras que Águila y Fuerte San Francisco encabezan el grupo B gracias a triunfos. Cacahuatique y Luis Ángel Firpo siguen el mismo camino en el grupo C.

En el grupo D, la tabla quedó muy reñida luego de los empates que dejaron a Alianza, Vendaval, Zacatecoluca y Batanecos con una unidad.

Izalco se posicionó como líder del grupo E gracias a los tres puntos sumados, seguido por FAS y Hércules, mientras que Fuerte Aguilares quedó en el sótano.

Inter FA e Isidro Metapán tomaron el liderato del grupo F, mientras que Talleres Jr. y Once Municipal finalizaron en la tercera y cuarta posición, respectivamente.

