Águila-Firpo y Limeño-FAS abren la lucha por la final del Clausura 2026

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Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

El torneo Clausura 2026 entra en su etapa decisiva con el arranque de las semifinales de ida de la Liga Mayor de Fútbol, donde cuatro equipos buscarán tomar ventaja en el camino hacia la gran final. Águila recibirá a LA Firpo en San Miguel, mientras que Municipal Limeño se enfrentará a FAS en Santa Rosa de Lima, en dos series que prometen intensidad y rivalidad.

La primera semifinal se disputará este miércoles 13 de mayo, cuando Águila reciba a Firpo en el estadio Juan Francisco Barraza, en San Miguel, a partir de las 3:30 p.m. Los precios de las entradas serán de $12, $15 y $20, para una afición que espera presenciar un duelo cargado de emociones, en el que los emplumados intentarán hacer valer su localía para acercarse a la final del Clausura.

En los cuartos de final, Águila dejó en el camino a Alianza tras imponerse 2-1 en el Barraza y completar la serie con un 2-0 en el estadio Jorge “Mágico” González. Por su parte, Firpo selló su clasificación luego de vencer 2-1 a Isidro Metapán en el “Calero” Suárez y empatar 1-1 en Usulután.

El antecedente más reciente entre ambos equipos favorece a los pamperos, que vencieron 1-0 a Águila en la jornada 11 de la fase regular. Además, igualaron 1-1 en la fecha 22, por lo que la serie llega con pronóstico reservado a espera de las sorpresas que ambos equipos puedan generar.

La otra semifinal se jugará el jueves 14 de mayo, cuando Municipal Limeño reciba a FAS en el estadio Ramón Flores Berríos, a las 7:30 p.m. Los precios para este encuentro serán de $10 y $20.

FAS, líder de la fase regular, tuvo una serie intensa de cuartos de final ante Cacahuatique. El primer partido terminó 1-1 y, tras otro empate con el mismo marcador en la vuelta, los tigrillos consiguieron el boleto a semifinales desde la tanda de penales.

Municipal Limeño, por su parte, eliminó a Inter FA con un global de 3-2, luego de ganar 2-0 en el partido de ida y caer 2-1 en la vuelta, resultado que le permitió asegurar su presencia en semifinales.

En los enfrentamientos directos del Clausura, Limeño y FAS empataron 1-1 en la jornada 5, mientras que los santanecos se quedaron con la victoria 2-0 en la fecha 16, datos que añaden expectativa a una serie que promete ser muy disputada.

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