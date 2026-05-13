Se dispara la inflación

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César Villalona

Economista

El Banco Central de Reserva reportó una inflación de 2.16% para los primeros cuatro meses de este año. En el rubro de salud, el alza de precios fue de 2.6%, en los alimentos de 3% y en trasporte de 3.3%.

En lo que va de año la gasolina especial ya subió 22%, la gasolina regular 23% y el diesel 29%. Como el último aumento entró en vigencia hoy, los precios de los alimentos seguirán subiendo.

El año pasado, algunos funcionarios del gobierno dijeron que había una deflación, palabra que significa disminución generalizada y sostenida de los precios. La afirmación era equivocada, pues solo en algunos meses se reportó baja de precios y en el año la inflación cerró en 0.9%. No hubo baja generalizada ni sostenida de precios, sino un alza pequeña.

Este año, en solo cuatro meses, la inflación ya duplicó la de todo el año pasado. Y seguirá aumentando si vuelven a subir los precios del petróleo, los combustibles y los insumos agropecuarios.

El gobierno no ha tomado medidas para frenar el alza de precios, que golpea el bolsillo de la población, sobre todo la de menos ingresos.

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