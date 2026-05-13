Fallece sacerdote denunciado por presunto abuso sexual

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La parroquia Santa María de la Encarnación en San Marcos, informó que el sacerdote Edgar Lisandro Winter Coronado, denunciado por presunto abuso sexual, habría fallecido.

El lunes de esta semana, el Arzobispado de San Salvador anunció que se le había abierto un proceso canónico por denuncia de abuso sexual. Mientras seguía este proceso, al padre se le impusieron medidas cautelares.

La mañana de este miércoles, la iglesia de donde era párroco confirmó su deceso. “Con profunda tristeza comunicamos que nuestro párroco Edgar Winter, partió a la Casa del Padre. Con un gran dolor elevamos nuestras oraciones por su alma, que San José y nuestra señora de los Remedios intercedan por su alma”, dijo el templo religioso a través de una esquela.

La noche de este miércoles sería velado y este jueves a las 2.00 p.m. sería la misa de cuerpo presente en la Catedral de Cobán, seguidamente el funeral, todo esto, en Guatemala.

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