Franklin Martínez advierte sobre “normalización” de abusos y concentración de poder en El Salvador

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El analista político Franklin Martínez aseguró, durante una entrevista en el programa Encuentro con Julio Villagrán, que en El Salvador se está produciendo un proceso sistemático de concentración de poder y de “normalización” de prácticas que, según afirmó, debilitan la democracia, silencian voces críticas y deterioran instituciones fundamentales como el sistema de salud pública para su privatización.

Durante la conversación, Martínez reaccionó inicialmente a la situación del médico Rafael Aguirre, secretario general del sindicato SIMETRISSS, quien denunció públicamente un proceso de despido en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), tras haber señalado deficiencias en el abastecimiento de medicamentos y las condiciones del sistema sanitario.

El analista sostuvo que el caso no debe verse como un hecho aislado. A su juicio, existe una estrategia orientada a “silenciar” a quienes cuestionan las decisiones gubernamentales.

“Lo que sucede con el doctor Rafael Aguirre no es casual. La voz del doctor Aguirre ya es incómoda para este gobierno y necesitan callarlo”, expresó Martínez durante la entrevista.

El analista señaló que el proceso contra el dirigente sindical ocurre en un contexto donde, según dijo, diversos sectores sociales han denunciado carencias en hospitales públicos, falta de especialistas y dificultades para obtener medicamentos.

Martínez afirmó que el deterioro del sistema de salud se ha convertido en una preocupación creciente para pacientes y personal médico. Relató, incluso, experiencias personales vinculadas a familiares que, según dijo, enfrentaron problemas para recibir atención especializada. Además, advirtió sobre lo que considera una amenaza mayor: una eventual privatización de servicios de salud.

“El tema es el negocio, el lucro. Cómo convierto esto en otro mecanismo para seguir enriqueciendo a los que están arriba”, manifestó Martínez.

Críticas a reformas políticas y electorales

En otro tramo de la entrevista, Martínez cuestionó las reformas políticas impulsadas en los últimos años, incluyendo la reducción de municipios y diputados, así como las recientes discusiones relacionadas con la representación de la diáspora salvadoreña en la Asamblea Legislativa.

Según el analista, dichas medidas no responden a una intención de fortalecer la democracia, sino a una estrategia de control político. “Todo esto tiene en el centro concentrar más poder en una persona y en un grupo familiar”, afirmó.

Martínez argumentó que la reducción de municipios fue presentada como un mecanismo para mejorar la distribución de recursos y obras públicas; pero consideró que, en la práctica, ha servido para centralizar decisiones en el Ejecutivo.

También criticó la reducción del número de diputados, señalando que esto disminuyó la pluralidad política y debilitó la representación de minorías en la Asamblea Legislativa.

A su juicio, el oficialismo busca mantener una correlación favorable de fuerzas mediante reformas electorales y constitucionales.

Además, Martínez dijo que no es verdad que a los salvadoreños en el exterior no se les ha tomado en cuenta, y puso como ejemplo a uno de los diputados de Cabañas, a Frank Menjívar, perteneciente a Nuevas Ideas, quien residen en Suecia, pero que nadie lo conoce, solo se sabe que votó a favor de la minería, pese a la oposición en su departamento a la minería metálica.

“Normalizar” arbitrariedades

Uno de los conceptos más reiterados por Martínez fue el de la “normalización” de prácticas que, según él, antes habrían generado una reacción social más fuerte. El analista sostuvo que la ciudadanía se ha ido acostumbrando a situaciones que considera arbitrarias en temas como el régimen de excepción, los déficits en la educación, la salud y el funcionamiento institucional.

“Lo más peligroso no es que la gente no vaya a votar; lo más peligroso es que normalicemos que un grupo político aplaste el pensamiento crítico”, declaró.

Martínez afirmó que este fenómeno también se refleja en el papel de algunos diputados oficialistas, a quienes acusó de actuar con subordinación al poder Ejecutivo y de no ejercer contrapesos institucionales.

Elecciones y “ventaja estatal”

Sobre el panorama electoral, el analista reconoció que, si las elecciones fueran celebradas próximamente, el oficialismo probablemente volvería a imponerse. Sin embargo, sostuvo que las condiciones de competencia no son equitativas. Según explicó, los partidos opositores no compiten únicamente contra una fuerza política, sino contra todo el aparato estatal.

“Los candidatos van a competir contra los recursos y la logística del Estado”, expresó.

Martínez comparó la situación política con una “partida contra tramposos”, argumentando que existe un uso de recursos públicos y control institucional que favorece al oficialismo. Aun así, insistió en que la salida a la crisis democrática no puede limitarse únicamente al voto.

“La esperanza está en el pueblo”

Pese a sus críticas, el analista dijo mantener esperanza en la capacidad de organización y reacción de la ciudadanía salvadoreña.

Martínez aseguró que el país necesita un proceso más amplio de participación y articulación social para enfrentar lo que considera un deterioro institucional profundo. “La esperanza principal está en el pueblo, pero no en un pueblo que solo vaya a marcar una papeleta cada cierto tiempo”, afirmó.

Finalmente, consideró que las próximas elecciones representan apenas “una parte” de un proceso más grande de recuperación democrática y sostuvo que el país enfrenta un momento decisivo respecto a su futuro político e institucional.

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