Crecen denuncias por cobros elevados de energía, AES dice no

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Saúl Méndez

Colaborador

AES El Salvador aseguró que el incremento en algunas facturas se debe al consumo energético individual causado por las altas temperaturas y sostuvo que las tarifas eléctricas se mantienen sin cambios, pese a las denuncias ciudadanas sobre aumentos de hasta el 80 % en los recibos.

“En las últimas semanas, el país ha experimentado altas temperaturas y una prolongada ola de calor, situación que ha generado un incremento en el uso de equipos eléctricos, especialmente aires acondicionados, ventiladores y sistemas de refrigeración, provocando un mayor consumo de energía en hogares y negocios”, afirmó la distribuidora.

Sin embargo, usuarios sostienen que, pese a haber reducido su consumo energético en comparación con 2025, el incremento reflejado en los recibos resulta desproporcionado, alcanzando en muchos casos aumentos cercanos al 80 %.

“Algunas facturas pueden reflejar incrementos en el monto facturado debido al mayor consumo de energía registrado en cada inmueble por el uso intensivo de equipos eléctricos, y no por un aumento en la tarifa de energía eléctrica, la cual se mantiene sin cambios”, sostuvo AES El Salvador.

La preocupación por el alto costo de la energía eléctrica en El Salvador, considerada entre las más elevadas de América Latina, crece en medio de la incertidumbre por el futuro de AES Corporation, luego de su adquisición por $33,400 millones por un consorcio liderado por BlackRock y EQT. La operación coloca a la red de distribución que abastece a la mayoría de hogares y empresas salvadoreñas bajo control privado.

Aunque expertos han señalado que el impacto inmediato en el bolsillo de los salvadoreños sería nulo por razones legales, ya que el pliego tarifario no depende del propietario de la empresa, sino de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas y la SIGET, el país se ha mantenido históricamente entre los mercados con los costos energéticos más altos de América Latina.

Aunque la matriz energética se ha diversificado con gas natural y fuentes renovables, los costos de distribución y generación continúan ubicando al país entre los primeros puestos de la región en precios finales al consumidor.

Los reportes ciudadanos que evidencian incrementos en los recibos de energía continúan multiplicándose en redes sociales.

“¿Cómo es posible que el mes pasado pagué $21.16 y este mes me salen $106.25? Es un robo descarado a la población y no somos los únicos, al parecer ocurre en varios lugares del país. Es indignante, aparte de los constantes bajones y cortes de energía. ¿A dónde se puede acudir o simplemente quedamos indefensos?”, cuestionó un usuario del servicio.

Ante la creciente ola de denuncias, AES El Salvador aseguró que mantiene habilitados sus canales de atención para revisar cada caso.

“AES El Salvador reitera a la población que las tarifas establecidas por el Gobierno de El Salvador, a través de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, se mantienen sin modificaciones”, afirmó la empresa en un comunicado.

“Sin embargo, AES El Salvador mantiene un proceso permanente de revisión y seguimiento de casos reportados por clientes, relacionados con cobros que consideren excesivos o inconsistencias en su facturación. Como parte de este proceso, algunos casos están siendo verificados y, de confirmarse errores o cobros indebidos, estos serán revertidos conforme a los procedimientos correspondientes”, añadió.

“Invitamos a nuestros clientes a utilizar nuestros canales oficiales de atención y servicios digitales para realizar consultas, reportes y gestiones relacionadas con su servicio eléctrico”, destacó la distribuidora.

Pese a ello, usuarios aseguran que hasta el momento no han recibido una solución a la problemática.

“En mi casa somos tres personas y pasamos todo el día fuera; solo llegamos a dormir. Lo único que permanece conectado es la refrigeradora. Aun así, el recibo se disparó: antes pagábamos entre $120 y $150, ahora llegó a $244. Es un cobro excesivo para nuestra situación. Mandamos a revisar la instalación con un electricista y todo está normal. Ya reportamos a AES El Salvador y SIGET, pero no hay solución”, denunció otro usuario.

AES El Salvador también informó que continuará desarrollando jornadas educativas sobre el uso eficiente de la energía.

“Como parte de nuestro compromiso con nuestros clientes, continuamos impulsando campañas educativas orientadas al uso eficiente y responsable de la energía eléctrica, compartiendo recomendaciones prácticas que permitan optimizar el consumo en los hogares y negocios salvadoreños”, enfatizó.

“Ante cualquier duda, inconsistencia o irregularidad relacionada con su factura de energía, mantenemos habilitado nuestro call center y número único de atención al cliente: 2506-9000, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año”, concluyó la distribuidora.

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