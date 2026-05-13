Transportistas advierten colapso del sistema si el diésel continúa al alza

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Saúl Méndez

@DiarioCoLatino / Colaborador

Ante el aumento del diésel a $4.44 por galón, la Mesa Nacional de Transporte advirtió que un incremento adicional de 25 centavos, o que el combustible alcance los $5 por galón, podría llevar al sistema de transporte público al colapso, lo que generaría graves problemas de movilidad para el 70 % de la población.

Lucio Vásquez afirmó que, de registrarse un nuevo incremento en el precio del combustible, será difícil garantizar la sostenibilidad del servicio.

“Ya van a haber muchos buses que probablemente queden varados en la calle por falta de diésel”, sostuvo. “La liquidez la hemos perdido. Ya no tenemos liquidez. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar recursos?”, cuestionó.

Además, aseguró que la compensación económica entregada por el Gobierno, correspondiente a abril, ha sido utilizada para saldar compromisos pendientes con proveedores.

«La compensación económica, pues prácticamente casi al día, porque a pocos nos deben en marzo. Entonces, este dinero ya se fue en proveedores de dinero que nosotros hemos mantenido atrasados con el pago», reveló.

«Los pagos de los proveedores nosotros ya les cancelamos. Para combustible ahorita ya no nos van a dar más», explicó.

Ante este escenario y el constante aumento en el precio del combustible, el sector hizo un llamado al Gobierno para tomar medidas urgentes.

“Nosotros no queremos llegar al punto de no poder seguir movilizando a la población salvadoreña. Hay que recordar que transportamos al 70 % de la población y, en su mayoría, a quienes más necesitan desplazarse en el país”, advirtió.

“Aquí no estamos pensando únicamente en nosotros, sino en nuestros usuarios. Cuando la población comience a resentir que las unidades se quedan sin combustible a medio camino, esa ya no será responsabilidad nuestra”, alertó.

También sostuvo que “estamos haciendo todo lo humanamente posible para mantener la operación, pero esta situación ya se nos está escapando de las manos. Hay que recordar que mantenemos una tarifa congelada desde hace más de 20 años”.

“Nosotros somos respetuosos de la ley y seguimos operando bajo esas condiciones. Aun así, tratamos de brindar un servicio eficiente”, explicó.

También aseguraron que ya presentaron una propuesta al ministro de Obras Públicas y Transporte, Romeo Herrera. Según detallaron, se trata de una iniciativa integral que busca generar un alivio financiero y una nivelación económica para el sector.

“Esta propuesta ya fue entregada al Ejecutivo. Fue presentada al ministro de Obras Públicas hace aproximadamente un mes, previendo precisamente la situación que enfrentamos actualmente y el impacto del costo del combustible, específicamente del diésel, que es nuestra materia prima”, expresó.

“Actualmente existe una diferencia de aproximadamente un dólar por galón en comparación con el precio que teníamos anteriormente. Eso nos tiene asfixiados financieramente y complica el compromiso diario que mantenemos con la población para seguir brindando el mejor servicio posible”, concluyó.

El más reciente aumento en el precio de los combustibles es el sexto reportado desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Sin embargo, algunos especialistas y diputados de oposición señalan que no hay claridad sobre un plan de contingencia para amortiguar el impacto en el bolsillo de la población salvadoreña.

De hecho, ya se registran alzas en los precios de productos de primera necesidad, pues algunos comerciantes intentan recuperar algo de los gastos que representa el uso del transporte.

Según el Banco Central de Reserva (BCR), la inflación en abril llegó a 2.16 %. Este porcentaje es el más alto registrado desde octubre de 2023, cuando fue de 2.66 %.

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