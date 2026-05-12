Combustibles sufrirán sexto incremento

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas informó sobre los nuevos precios de referencia de los combustibles que estarán vigentes a partir de este 12 de mayo. Estos subirán entre los $0.07 y $0.11.

Los nuevos precios de referencia subirán en todo el país y en todas las gasolinas, $0.07 en el caso del Diésel y $0.11 en el caso de la gasolina superior y regular. El Diésel costará en las tres zonas del país, $4.44. La gasolina Regular costará $4.41 en la zona central y $4.42 en la zona occidental y oriental. Mientras que la gasolina superior costará $4.74 en la zona central y $4.75 en la zona occidental y oriental.

La gasolina superior, regular y diésel han subido $0.97, $0.87, y $0.98, respectivamente en comparación con lo que costaba el 2 de marzo; desde entonces, se han incrementado en 6 ocasiones. Los nuevos precios de referencia, estarán vigentes desde este martes 12 de mayo, hasta el 25 de mayo de 2026.

La DGHM señala que el aumento en los precios de los combustibles se ven afectados por diferentes factores, tales como; los ataques recientes y estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, lo que generan alzas en los precios de los hidrocarburos en el mercado internacional.

Otro de los motivos es el ataque a infraestructura petrolera en Emiratos Árabes Unidos que genera tensiones en los precios del petróleo y sus derivados. La caída prolongada en los inventarios de las gasolinas y diésel en Estados Unidos mantiene el alza en sus precios internacionales.

Pese a que este martes entra en vigor un sexto aumento en los precios de los combustibles, los diputados de Nuevas Ideas no han querido legislar sobre el tema, a pesar que existen propuestas en la Asamblea para aliviar el bolsillo de los salvadoreños. Por ejemplo, una de las propuestas es eliminar el IVA a los combustibles,

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