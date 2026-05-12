Reformas son para los intereses de Nuevas Ideas y no para los salvadoreños: Manuel Flores

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El secretario general del FMLN, Manuel Flores manifestó que las reformas constitucionales y de las leyes secundarias para crear una circunscripción 15 para los salvadoreños en el exterior, son para los intereses de Nuevas Ideas y no en beneficio de los salvadoreños.

Es de contextualizar que el oficialismo aprobó la semana pasada dos reformas constitucionales; la primera al artículo 79 para crear una nueva circunscripción para los salvadoreños en el exterior y así que la diáspora elija a sus representantes en la Asamblea Legislativa. La segunda fue al artículo 208 para que los partidos políticos ya no propongan las ternas para integrar al Tribunal Supremo Electoral.

Este lunes, en su semanal conferencia de prensa, Manuel “El Chino” Flores, secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), señaló que, con estas reformas, ni el Gobierno ni el oficialismo piensan en la población, si no en sus intereses.

“¿Por qué hacen reformas adaptativas? es para sus intereses. Ellos no están pensando en el pueblo, están pensando en sus cargos, en su dominio, que el país es de ellos. Están pensando en el control, pero todo se acaba”, comentó Flores.El dirigente político recordó que él recomendaba “administrar el poder”, ya que “una vez lo tengan consolidado todo, lo que toca, es perderlo». «Eso es lo que están haciendo ahora. Saben que ya están perdiendo a su gente que votó por ellos”, aseguró.

Manuel Flores señala que la mayoría de la población “está decepcionada” de todos los partidos políticos. “El que más se lleva la tajada de decepción es Nuevas Ideas, casi estamos llegando al 70% de la población que no cree en los políticos”.

El Gobierno envió propuestas de reforma al Código Electoral y a la Ley de Partidos Políticos para asignar 6 escaños a la circunscripción de los salvadoreños en el exterior; pero de esto se le quitan 5 a San Salvador y 1 a La Libertad. Estas reformas serán estudiadas esta semana en la Comisión Política para aprobarlas esta misma semana en la sesión plenaria. Para que luego, el TSE pueda ponerlas en prácticas.

“Se están enchibolando tanto que no saben ni qué hacer. No saben si se va a prolongar el tema de las internas. ¿Por qué? Porque termina el 31 de julio. ¿Cuánto falta? menos de tres meses. Probablemente hasta trasladen el día de las elecciones de febrero para otra fecha. Ellos saben que pueden hacer cualquier reforma, incluso, un día antes de las elecciones, son tan pícaros y cínicos que lo van a hacer, porque cuando vean perder sus intereses, no van a permitir perder poder”, señaló Flores.

A juicio de Flores estas reformas son una táctica más para concentrar el poder; ya que han considerado que perderían escaños. “No le importa al pueblo. Por eso ahora, no saben ni tan siquiera cómo va a ser la participación de los compatriotas en el exterior. ¿Dónde se van a inscribir? ¿Con quién? ¿Como partido? ¿Como ciudadanos? no saben nada, ni ellos saben”.

“Ahora no hayan qué hacer porque ni uno quiere dejar el hueso. Ahí estaban discutiendo si eran 10, 8, 7, 6 o 3. Al final fueron 6. ¿Sobre la base de qué? le quitan 5 a San Salvador y 1 a La Libertad (…)”, agregó Flores.

En la opinión pública, se ha señalado que, con estos cambios, los partidos de oposición perderían escaños en estos departamentos; por ejemplo, los dos que actualmente tiene ARENA. “Pues no, hoy la oposición tenemos chance de meter diputados en todas partes. No crean que la gente va a votar hoy por ese partido nefasto (en referencia a Nuevas Ideas), no. Ni crean que toda esa gente y esa masa es como antes. Hoy la gente ya aprendió a pensar”, añadió Flores.

Lo anterior, ya que, el país atraviesa una situación muy complicada en varios temas. “La economía está hecha pedazos, el país con más endeudamiento, el país con menos crecimiento económico y con menor inversión, pero la publicidad hace creer que nosotros somos la Suiza”, enlistó Flores.

“¿Por qué le quitan solo a San Salvador y La Libertad? ¿Por qué no subieron a 70, 74, 68 ¿Por qué no subieron? ¿Sabe por qué? Porque los números ahorita no le están dando. ¿Saben qué pasa? exactamente lo mismo que cuando redujeron de 84 a 60 y de 262 a 44 alcaldías. Sabía que íbamos a tener una gran cantidad de alcaldías y varios diputados. Entonces, las reformas no son para beneficio del pueblo”, consideró Flores.

Auditoría al FMLN

El secretario general del FMLN, Manuel Flores, informó que la Corte de Cuentas de la República (CCR) realizará una auditoría al partido. “Ya van a venir porque nosotros no andamos haciendo bulla por la auditoría cuando usted está en orden. No se queje, simplemente abra las puertas. Cuando usted es transparente y tiene las cosas en orden, no ande escondiendo nada. Nosotros no escondemos nada. Hoy va a venir la Corte de Cuentas a auditar la campaña 2021-2024”, reveló.

Flores cuestionó el porqué lo realiza previo a la elección. “¿Por qué en época electoral? A nosotros no nos importa en la época que sea, pero ¿por qué en época electoral? Ya van a venir, creo que como a las 10 vienen a instalarse hoy. Ahí le hemos asignado un espacio”, informó Manuel Flores.

El partido VAMOS anunció la semana pasada que la CCR, de igual manera realizaría una auditoría. Dicho instituto político dijo que colaboraría en aras de la transparencia y espera que en todos los partidos también se haya efectuado la misma petición.

A este llamado, se unió Manuel Flores, quien informó que, hasta el momento, desconoce si a otros partidos políticos también le han hecho la misma petición de auditar fondos.

“A nosotros nos pueden auditar a la hora que quieran. Estamos listos con los documentos. No hay que tener miedo cuando no son las cosas correctas. Y si están pensando que nosotros le debemos al Estado, no, nos deben todavía parte de la deuda política de la campaña pasada, o sea, que el Estado le debe al FMLN. Nosotros no le debemos al Estado, este no le ha pagado a los proveedores”, concluyó.

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