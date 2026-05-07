Nuevas Ideas pospone debate sobre escaños de la diáspora en la Asamblea

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa se prepara para ratificar una reforma constitucional para habilitar una circunscripción especial para la diáspora; las reformas a las leyes secundarias se conocerán “más adelante”, informó Ernesto Castro; mientras que la diputada de ARENA, Marcela Villatoro, pide que no se les quite representación a los habitantes del territorio nacional.

En la Comisión Política ha estado en estudio las ratificaciones de reforma constitucional en sus artículos 79 para habilitar una circunscripción 15 para que los salvadoreños en el exterior puedan elegir directamente a sus representantes; y al 208 para “despartidizar” el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Sobre la primera reforma constitucional existen dudas que aún no han sido aclaradas por el oficialismo; por ejemplo: ¿cuántos escaños se tendrán para la diáspora?, ¿se reducirán los diputados por departamento? y ¿cómo sería la fórmula?, estas interrogantes fueron expuestos por la diputada de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Marcela Villatoro.

“Hay varias dudas, porque hasta la fecha solo hemos visto la reforma constitucional pero no tenemos claridad de las definiciones de cuántos diputados van a ser, de dónde van a salir estos diputados”, expuso Villatoro.

“Lo que está establecido dentro de la Constitución: los diputados son electos basados en la población y según la cantidad de población van a tener la sumatoria de escaños que van a representar a ese departamento; por ejemplo, San Salvador tiene 16 diputados basado en la población del departamento y como la ley quedó que no se podía quedar solo un diputado en un departamento, sino que tenían que ser dos; dentro de este conteo de población hay departamento que están sobrerrepresentados, porque hay departamentos que le corresponde un diputado por la población que tiene , pero como la ley dice que no pueden tener menos de dos, tienen 2 y hay otros departamentos como La Libertad que le faltan un diputado”.

Las reformas al Código Electoral aprobadas a mediados de 2023, establecieron que “cada departamento de la República constituirá una circunscripción independiente para la elección de sus correspondientes diputados”.

El Art 13 señala que “cada circunscripción se integrará con al menos 2 diputados o diputadas propietarios e igual número de suplentes. Los diputados representantes por departamento son actualmente: San Salvador, 16. La Libertad, 7. Santa Ana, San Miguel y Sonsonate, 5 cada uno. Usulután, 4. Ahuachapán, y La Paz, 3 cada uno. Mientras que La Unión, Cuscatlán, Chalatenango, Cabañas, Morazán y San Vicente con 2 diputados cada departamento.

“Lo legalmente correcto es que si se van a basar en la gente duizada en el exterior deberían de elegirse en una circunscripción especial; sin quitarle diputado a otros departamentos, porque si yo le quito un solo diputado a San Salvador; dejo sin representación a la población de ese departamento. Entonces, ¿cómo es la cosa? les voy a dar voz a unos, ¿pero se las voy a quitar a otros?”, cuestionó la legisladora.

Villatoro aclaró que no está en contra que la diáspora tenga representación, sino al contrario, planteó que es una deuda desde hace años. “Lo que nosotros creemos es que tanto ellos como los que viven acá, tienen que tener sus representantes basados en su población”, explicó Villatoro.

La funcionaria sostuvo que otra de las interrogantes es sobre quiénes serán las personas que se sometan a la circunscripción 15. “Lo que se hace lógico es que si va ser un diputado que vendrá de la diáspora, el candidato tiene que vivir afuera porque él va a buscar las necesidades de los de afuera”. “¿Un diputado por ejemplo de San Salvador, va a poder correr por la lista de diputados de la diáspora?, a mi no me parece correcto, porque le está quitando lugar a un diputado que proviene de afuera; que esa es la idea, pero que no está esclarecido todavía”.

“Son varias dudas que lastimosamente, solo se hizo la reforma constitucional pero no se trajo las reformas que tendrían que venir al respecto, para tener una noción clara del tema; aquí hecha la ley, hecha la trampa, siempre”, expresó Villatoro.

Sobre los comentarios de Villatoro salió al paso el presidente Ernesto Castro, quien afirmó que no es el momento para tener dicha discusión, ya que primero, se debe ratificar la reforma: “Eso es una discusión importante que vamos a tener después; la otra semana, los próximos 15 días, allí vamos a definir eso”.

“Ahora han salido montón de expertos con sus fórmulas, diciendo – tantos diputados-. Pero eso, lo vamos a definir nosotros en su momento”, comentó Castro; a la vez, señaló que para postularse a una candidatura a diputado de la diáspora, “puede ser cualquier salvadoreño que simplemente cumpla con los requisitos; si al fin y al cabo es que son ellos los que van a tomar la decisión”, planteó Castro.

Castro consideró importantes los puntos expuestos por la diputada Villatoro, pero “no son parte de esta reforma, van a hacer una parte importante complementaria, pero va estar en la discusión, una vez ya ratificada esto, para nosotros reformar el Código Electoral y la Ley de Partidos Políticos, que tiene que hacerse, de acuerdo cómo vamos, será en los próximos 15 días”.

Marcela Villatoro explicó que hacía estas interrogantes en la comisión porque a la vicecanciller, Adriana Mira y al presidente del RNPN, Fernando Velasco, estaban en la mesa de trabajo explicando el beneficio de esta reforma para la diáspora. Castro instó a Villatoro a hacerle esas preguntas al TSE, ya que los anteriores mencionados no tenían que ver con el número de diputados. “El TSE únicamente regula las elecciones, pero son ellos los que tienen contacto directo con los salvadoreños en el exterior» explicó Villatoro. Ni Mira ni Velasco brindaron sus opiniones sobre las interrogantes de Villatoro.

Mientras que la presidenta del TSE, Roxana Soriano, enfatizó que le corresponde a la Asamblea Legislativa determinar el número de diputados y los requisitos que deben ir en una reforma al Código Electoral.

Ernesto Castro enfatizó que él, en particular “nunca he contemplado la idea de aumentar diputados porque si no tenemos cuidado vamos a llegar a 90; vamos a quedar más de lo que teníamos hace tres años. Yo creo que con 60 estamos bien, incluyendo la representación que quede de nuestros hermanos que viven en el exterior y yo creería que sería un poco injusto también, que le quitemos diputados que tienen 2”.

“San Salvador tiene 16 diputados, hay otros departamentos que tienen más de 5,6,7; entonces, no sé, quizás ahí es donde podemos ver como van a hacer las fórmulas que ahora andan en el aire”, sostuvo Castro.

Por la declaración de Castro se prevé que los departamentos que tengan mayor representación, como es el caso de San Salvador y La Libertad, puedan reducir el número de representantes para asignarlos a la diáspora.

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