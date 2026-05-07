En 2025 al menos 53 periodistas salvadoreños se exiliaron

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Redacción Nacionales

@DairioCoLatino

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) presentó su informe sobre Libertad de Expresión en el año 2025, el cual catalogan como un año de periodismo bajo persecución y exilio: ya que al menos 53 periodistas se han exiliado del país por temor a ser capturados.

El gremio periodístico catalogó como un “año difícil” el 2025, ya que, desde la Firma de los Acuerdos de Paz, e incluso antes, “no había ocurrido un éxodo masivo por razones de seguridad personal”.

“En 2025, las y los periodistas salvadoreños se enfrentaron al temor de ser arrestados debido a la existencia de una supuesta lista, con nombres de defensores de derechos humanos y periodistas, que serían objetivos próximos de captura. La detención de dos de esos defensores reforzó esa narrativa”, comentó la APES en el informe.

La APES recordó que, en 1982, una organización paramilitar publicó una lista de defensores y, en su mayoría, periodistas, que serían asesinados de no abandonar el país: aparentemente el problema continúa. “El Salvador revive el fondo de un problema de hace más de 40 años y se creía superado”.

La APES registró la salida forzada del país de 43 periodistas salvadoreños entre enero y el 9 de junio de 2025 de forma directa; y de al menos 10 más de forma indirecta, por razones de acoso, vigilancia, amenazas o bajo la tipología de exilio preventivo ante el temor de una posible captura arbitraria. Casi el 50% de los y las periodistas que salieron del país lo hicieron bajo el temor o la advertencia realizada por fuentes sobre posibles órdenes de captura.

Sobre este tema, el 65.1% de los periodistas que salieron forzadamente, según el informe, pertenecían a algún medio digital independiente (25 de los 43 casos); y en más del 50% de los casos se trató de profesionales cuyas edades oscilaban entre los 30 y los 50 años, es decir, con no menos de 10 años de experiencia profesional.

De hecho, al menos cuatro medios de comunicación independientes han sido públicos respecto a su condición de exiliados entre ellos, FOCOS, El Faro y Gato Encerrado. Además, la APES también hizo pública su salida de El Salvador.

“El éxodo masivo de periodistas, la pérdida de fuentes de financiamiento y la Ley de Agentes Extranjeros han sumido al gremio periodístico a una crisis sin precedentes. La persecución de la prensa independiente, según han expresado algunos periodistas, no solo forzó su exilio, sino también los dejó sin empleo”, enfatizó la APES en su conferencia de prensa vertida a través de sus redes sociales.

En el informe “Micrófonos bajo el Régimen de Excepción” se documentó que las agresiones contra periodistas comunitarios aumentaron un 342% entre 2023 y 2025, pasando de 12 a 57 casos de agresión. 9 de cada 10 periodistas ejercieron su trabajo con temor durante 2025 a raíz de la vigencia del Régimen de Excepción.

La construcción del Informe sobre Libertad de Prensa del año 2025 se realizó con base en un análisis mayoritariamente cuantitativo. La fuente principal del reporte son los datos recabados por el Centro de Monitoreo de APES. Las cifras provienen de la sistematización y documentación de agresiones a la prensa, a partir de denuncias recibidas, monitoreo constante de medios y redes sociales, seguimiento de casos públicos y verificación con diversas fuentes.

Aunque el enfoque del informe es mayoritariamente cuantitativo, el informe incorpora de manera complementaria un abordaje cualitativo, orientado a profundizar en las dinámicas de riesgo que enfrentan periodistas y medios de comunicación.

En 2025, la APES registró 426 agresiones a periodistas y medios de comunicación, un 9% menos de las contabilizadas dentro del monitoreo corriente en 2024, cuando se registraron 467. El dato general si bien es menor que el registrado en 2025, en la mayoría de agresiones se reportan un incremento y una reducción en dos rubros; en restricción al ejercicio periodístico con 44 en 2025; 69 menos que las reportadas en 2024 y el bloqueo de acceso a la información que no se reportaron casos, mientras que en 2024 se registraron 93.

Las agresiones a la prensa fueron: acoso digital, 88 (21 más que las reportadas en 2024), declaraciones estigmatizantes 53 (5 menos que las reportadas en 2024), acoso 51, (43 más que las reportadas en 2024), difamación 32 (10 más que las reportadas en 2024), intimidación 32, (13 más que las reportadas en 2024), insultos 28 (21 más que las reportadas en 2024), agresión física 15 (11 más que las reportadas en 2024), retención arbitraria 13 (4 más que las reportadas en 2024), vigilancia 10 (4 más que las reportadas en 2024).

El tipo de agresor más frecuente en 2025 corresponde a usuarios de redes sociales, con un total de 110 casos. Los actores vinculados al Estado concentran, en conjunto, la mayor proporción de agresiones, con un 58.2% de estas que corresponden a 201 agresiones. Al sumar agentes de la Policía Nacional Civil (51), exfuncionarios (51), empleados públicos (45), funcionarios (42), militares (29), Policía Militar (9), Unidad de Mantenimiento del Orden (9), instituciones públicas (9) y Gobierno de El Salvador (3), “se evidencia una participación sostenida de estructuras estatales”.

Entre los actuales “funcionarios agresores” destaca el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, con 17 agresiones registradas, le sigue el presidente de la República, Nayib Bukele con 9. Los lugares de las agresiones, se registraron 231 en el espacio digital; 175 en la zona central; 18 en la zona oriental y 2 en el extranjero.

La APES recomendó al Estado salvadoreño cesar la persecución y acoso de periodistas y medios de comunicación; y garantizar el ejercicio libre de la profesión. Además, instó a la Asamblea Legislativa a derogar la Ley de Agentes Extranjeros para que los medios de comunicación puedan ejercer su derecho a informar y a la libertad de expresión, sin ningún tipo de amenaza legal o financiera en su contra.

Mientras que a la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada recomendaron que se abstengan de coaccionar, acosar, vigilar o retener a periodistas en el ejercicio de su profesión.

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