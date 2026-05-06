APES registra 426 agresiones contra periodistas salvadoreños en 2025

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Redacción Nacionales

@DairioCoLatino

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) presentó su informe sobre Libertad de Expresión en el año 2025. El gremio periodístico catalogó como un “año difícil” por las agresiones y el éxodo masivo de los profesionales.

La construcción del Informe sobre Libertad de Prensa del año 2025 se realizó con base en un análisis mayoritariamente cuantitativo. La fuente principal del reporte son los datos recabados por el Centro de Monitoreo de APES.

En 2025, la APES registró 426 agresiones a periodistas y medios de comunicación, un 9% menos de las contabilizadas dentro del monitoreo corriente en 2024, cuando se registraron 467. El dato general si bien es menor que el registrado en 2025, en la mayoría de agresiones se reportan un incremento y una reducción en dos rubros; en restricción al ejercicio periodístico con 44 en 2025; 69 menos que las reportadas en 2024 y el bloqueo de acceso a la información que no se reportaron casos, mientras que en 2024 se registraron 93.

Las agresiones a la prensa fueron: acoso digital, 88 (21 más que las reportadas en 2024), declaraciones estigmatizantes 53 (5 menos que las reportadas en 2024), acoso 51, (43 más que las reportadas en 2024), difamación 32 (10 más que las reportadas en 2024), intimidación 32, (13 más que las reportadas en 2024), insultos 28 (21 más que las reportadas en 2024), agresión física 15 (11 más que las reportadas en 2024), retención arbitraria 13 (4 más que las reportadas en 2024), vigilancia 10 (4 más que las reportadas en 2024).

El tipo de agresor más frecuente en 2025 corresponde a usuarios de redes sociales, con un total de 110 casos. Los actores vinculados al Estado concentran, en conjunto, la mayor proporción de agresiones, con un 58.2% de estas que corresponden a 201 agresiones. Entre los actuales “funcionarios agresores” destaca el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, con 17 agresiones registradas, le sigue el presidente de la República, Nayib Bukele con 9. Los lugares de las agresiones, se registraron 231 en el espacio digital; 175 en la zona central; 18 en la zona oriental y 2 en el extranjero.

La APES recomendó al Estado salvadoreño cesar la persecución y acoso de periodistas y medios de comunicación; y garantizar el ejercicio libre de la profesión.

EXILIO

La APES registró la salida forzada del país de 43 periodistas salvadoreños entre enero y el 9 de junio de 2025 de forma directa; y de al menos 10 más de forma indirecta, por razones de acoso, vigilancia, amenazas o bajo la tipología de exilio preventivo ante el temor de una posible captura arbitraria. Casi el 50% de los y las periodistas que salieron del país lo hicieron bajo el temor o la advertencia realizada por fuentes sobre posibles órdenes de captura.

Sobre este tema, el 65.1% de los periodistas que salieron forzadamente, según el informe, pertenecían a algún medio digital independiente (25 de los 43 casos); y en más del 50% de los casos se trató de profesionales cuyas edades oscilaban entre los 30 y los 50 años, es decir, con no menos de 10 años de experiencia profesional.

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