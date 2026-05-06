Marcha del primero de mayo en los Ángeles California, en el día internacional del trabajador

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Por Mercedes Vásquez

@DiarioCoLatino

Como todos los años Los Ángeles California es el centro de las marchas en apoyo al Día Internacional del Trabajador. Este año mayo de 2026 la marcha fue dedicada a los inmigrantes.

Las calles estuvieron llenas de poder por parte de los residentes de Los Ángeles, y a la vez se hizo un llamado a que el mundo sea diferente al que nos encontramos actualmente. No fue un llamado pasivo, ni una acción de un día: fue una declaración.

Uno de los objetivos del Día Internacional del Trabajador fue la participación en diferentes acciones a través del Sur de California.

Una de las marchas comenzó en el Parque MacArthur y se dirigió por la Calle Wilshire e hizo una parada en la Tienda Home Depot para hacerles un llamado de atención por la persecución de los trabajadores / jornaleros y por los vendedores ambulantes que siguen siendo perseguidos afuera de las diferentes tiendas en Los Ángeles por Ice- Agentes de Migración y la complicidad de la corporación.

Mientras la marcha se detuvo enfrente de la Tienda Home Depot, los empleados cerraron la entrada al público poniendo listones amarillos para evitar que los manifestantes entraran al estacionamiento o la tienda.

Las pancartas afuera de la tienda leían “Defendamos Nuestra Comunidad”, “El Pueblo Unido Jamás Será Vencido”, “Construyamos Mejor” con un dibujo de un martillo y “Deportemos la Migra” entre otros.

Otra de las acciones fue enfrente de las oficinas centrales de la FIFA. Esta acción fue para pedirles a los líderes de la FIFA que no permitan la presencia de ICE- Agentes de Migración para la celebración de la Copa Mundial. Un grupo de manifestantes colocó una pancarta afuera del edificio pidiendo a la federación que apoyen a la comunidad inmigrante a que no haya presencia de ICE en el próximo evento de la Copa Mundial.

Trabajadores de la federación salieron y removieron la pancarta y no permitieron que se haga ese pedido. Exigieron que remuevan la pancarta a lo que los manifestantes hicieron ruido a lo máximo, se escucharon desde consignas, abucheos, hasta tambores.

No es para menos, La FIFA está enfrentando presión por parte de las uniones de trabajadores exigiendo que no haya presencia de Ice en los estadios para la Copa Mundial del 2026.

Trabajadores del Estadio SoFi han amenazado con huelgas por motivos de seguridad, mientras que los esfuerzos legislativos como la Ley para Salvar la Copa del Mundo/Save the World Cup Act y otras leyes como Newsweek/Noticias Semanales, buscan restringir que agentes federales operen cerca de estos estadios.

Las calles se llenaron de cientos de manifestantes y el pedido era el mismo el llamado a la comunidad a que se unan a una misma voz, pidiendo por los inmigrantes a que se les conceda una residencia permanente, y que unidos tienen más poder.

El mensaje fue claro: Alto a las redadas, derechos para los trabajadores inmigrantes y una reforma migratoria.

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