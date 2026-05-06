EEUU ha sostenido “muy buenas” conversaciones con Irán en las últimas 24 horas, dice Trump

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WASHINGTON/Xinhua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que Estados Unidos ha sostenido en las últimas 24 horas muy buenas conversaciones con Irán sobre el fin de la guerra que ha durado más de dos meses.

Irán «está muy interesado en llegar a un acuerdo», dijo Trump, repitiendo la afirmación hecha en un evento en la Casa Blanca.

«Quieren llegar a un acuerdo», dijo el presidente a los reporteros. «Hemos sostenido muy buenas conversaciones en las últimas 24 horas, y es muy posible que lleguemos a un acuerdo».

Trump reiteró que si Estados Unidos dejara Irán en este momento, el país tardaría 20 años en reconstruirse debido al fuerte daño sufrido por los ataques lanzados el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

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