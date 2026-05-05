Las amenazas atribuidas a los Emiratos Árabes Unidos provocan una firme reacción iraní

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TEHERÁN/Tasnim

Una fuente militar iraní bien informada advirtió que si los Emiratos Árabes Unidos toman una medida irracional, todos sus intereses se convertirían en objetivos para Irán.

En respuesta a las amenazas atribuidas a los Emiratos Árabes Unidos, una fuente militar declaró a Tasnim el lunes que los emiratíes no han anunciado ninguna amenaza oficial hasta el momento, y que lo que se ha dicho hasta ahora consiste en informes de medios de comunicación que citan fuentes.

“Sin embargo, si los emiratíes se convierten en peones de Israel y cometen un error, aprenderán una lección que jamás olvidarán”, añadió la fuente.

La fuente advirtió que si los Emiratos Árabes Unidos toman una medida irracional, todos sus intereses se convertirán en objetivos de Irán y ninguna parte de las instalaciones emiratíes estará a salvo.

«Los Emiratos Árabes Unidos saben que viven en una situación muy delicada y que la inseguridad es un veneno absoluto para ellos. Si pretenden repetir el error de la guerra de 40 días, abandonaremos por completo la moderación y trataremos a este nido de sionistas como si formara parte del régimen sionista», advirtió la fuente militar.

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