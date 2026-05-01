Los iraníes salvaguardarán sus tecnologías nucleares y de misiles 

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TEHERÁN/Tasnim

El líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Mojtaba Khamenei, hizo hincapié en la determinación de la nación iraní de salvaguardar los logros del país en los campos nuclear y de misiles como activos nacionales.

“…noventa millones de iraníes honorables, tanto dentro como fuera del país, … consideran todas las capacidades identitarias, espirituales, humanas, científicas, industriales y tecnológicas —desde la nanotecnología y la biotecnología hasta las tecnologías nucleares y de misiles— como activos nacionales y las protegerán del mismo modo que defienden sus fronteras terrestres, marítimas y aéreas”, dijo el Líder en un mensaje emitido el jueves con motivo del Día Nacional del Golfo Pérsico.

El Líder también afirmó que Irán garantizará la seguridad del Golfo Pérsico y eliminará el uso indebido de esta vía marítima por parte de enemigos hostiles.

El mensaje del ayatolá Khamenei es el siguiente:

En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso

Una de las bendiciones incomparables de Dios Todopoderoso para las naciones musulmanas de nuestra región, especialmente para el noble pueblo del Irán islámico, es el don del «Golfo Pérsico».

Más allá de ser un cuerpo de agua, es una bendición que ha moldeado parte de nuestra identidad y civilización. Además de conectar naciones, ha creado una ruta vital y única para la economía global a través del estrecho de Ormuz y su conexión con el mar de Omán.

Este activo estratégico ha despertado, a lo largo de los siglos, la codicia de muchos. Las repetidas invasiones de potencias europeas y americanas, junto con la inseguridad, los daños y las numerosas amenazas impuestas a los países de la región, representan solo una parte de los planes maliciosos de la arrogancia global contra los habitantes del Golfo Pérsico, cuyo ejemplo más reciente fueron los actos de agresión perpetrados por el «Gran Satán».

La nación iraní, poseedora de la mayor parte del litoral del Golfo Pérsico, ha realizado los mayores sacrificios por su independencia y en la lucha contra los agresores extranjeros: desde la expulsión de los portugueses y la liberación del Estrecho de Ormuz, motivo por el cual el 10 de Ordibehesht se celebra el Día Nacional del Golfo Pérsico, hasta la resistencia al colonialismo neerlandés y las epopeyas de la resistencia contra el imperialismo británico. Sin embargo, la Revolución Islámica marcó un punto de inflexión en estas luchas al expulsar a las potencias arrogantes de la región del Golfo Pérsico. Hoy, dos meses después de la mayor agresión militar perpetrada por potencias mundiales en la región y la humillante derrota de Estados Unidos en sus planes, se abre un nuevo capítulo para el Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz.

Las naciones de la región del Golfo Pérsico, acostumbradas desde hace tiempo al silencio y la sumisión de los gobernantes ante los agresores, han sido testigos en los últimos sesenta días de notables demostraciones de fuerza, vigilancia y valentía por parte de las fuerzas navales del ejército y la Guardia Revolucionaria, junto con el honor y el coraje del pueblo y la juventud del sur de Irán al rechazar la dominación extranjera.

Hoy, gracias a la gracia de Dios Todopoderoso y a la bendición de la sangre de los mártires oprimidos de la «tercera guerra impuesta», especialmente del gran y visionario líder de la Revolución Islámica, se ha hecho evidente, no solo para la opinión pública mundial y las naciones de la región, sino incluso para reyes y gobernantes, que la presencia de las fuerzas estadounidenses y su atrincheramiento en los territorios del Golfo Pérsico constituyen la principal fuente de inseguridad. Las frágiles bases estadounidenses carecen incluso de la capacidad para garantizar su propia seguridad, y mucho menos la de sus aliados.

Por voluntad divina, el brillante futuro de la región del Golfo Pérsico será un futuro sin Estados Unidos, dedicado al progreso, el bienestar y la prosperidad de sus naciones. Nosotros y nuestros vecinos del Golfo Pérsico y el Mar de Omán compartimos un destino común. Los forasteros que vienen de miles de kilómetros de distancia con intenciones codiciosas no tienen cabida aquí, salvo en las profundidades de sus aguas. Esta cadena de victorias, alcanzada por la gracia divina y bajo la estrategia de un Irán fuerte y la política de resistencia, anuncia el surgimiento de un nuevo orden regional y global.

Hoy, el extraordinario despertar de la nación iraní ya no se limita a las decenas de millones de personas dedicadas a la lucha contra el sionismo y una América sedienta de sangre. A la vanguardia de las filas unidas de la Ummah islámica despierta se encuentran noventa millones de iraníes honorables, tanto dentro como fuera del país, que consideran todas las capacidades identitarias, espirituales, humanas, científicas, industriales y tecnológicas —desde la nanotecnología y la biotecnología hasta las tecnologías nucleares y de misiles— como patrimonio nacional y las protegerán del mismo modo que defienden sus fronteras terrestres, marítimas y aéreas.

La República Islámica de Irán, al agradecer de manera práctica la bendición de administrar el Estrecho de Ormuz, garantizará la seguridad del Golfo Pérsico y eliminará el uso indebido de esta vía marítima por parte de enemigos hostiles. Los nuevos marcos legales y la administración del Estrecho de Ormuz traerán bienestar y progreso a todas las naciones de la región, y sus beneficios económicos traerán alegría a la gente, si Dios quiere, incluso si los incrédulos se oponen.

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