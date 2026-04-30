EN LA MARCHA DE MAÑANA, NADIE DEBE QUEDAR EXCLUIDO. El primero de mayo es de todos

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Por David Alfaro

30/04/2026

Cada Día Internacional de los Trabajadores vuelve a poner en el centro una pregunta que no es nueva: ¿quiénes tienen derecho a marchar? En San Salvador, distintas organizaciones han convocado a salir a las calles, pero también han surgido voces que cuestionan la participación de ciertos sectores, sobre todo de partidos políticos. El debate está servido.

Por un lado, hay quienes sostienen que la marcha debe ser abierta. Y tienen razón en algo fundamental: el primero de mayo no le pertenece a ningún grupo en particular. Es una fecha histórica que nace de luchas obreras amplias, donde caben todos los trabajadores, formales e informales, sin importar su pensamiento político. Querer poner filtros o excluir a alguien va en contra de ese espíritu.

Desde esa mirada, impedir que personas vinculadas a partidos como el FMLN o ARENA participen sería una forma de discriminación. Al final, son trabajadores también, con derecho a expresarse y a marchar como cualquier otro.

Pero tampoco se puede ignorar la preocupación del otro lado. En un país polarizado, muchos temen que la presencia visible de estructuras partidarias termine desviando el sentido de la movilización. No es lo mismo que llegue gente a marchar como ciudadanos, a que la actividad se convierta en una vitrina política llena de banderas, consignas y protagonismos que opaquen las demandas laborales.

Ahí está el verdadero punto de tensión. No se trata solo de quién entra o quién no, sino de cómo se participa. Porque si bien la marcha debe ser inclusiva, también necesita cuidar su carácter colectivo, para que no termine fragmentada o utilizada.

Al final del día, el primero de mayo debería unir, no dividir. El reto está en encontrar ese equilibrio donde todos puedan llegar, pero sin imponer ni adueñarse del espacio. Porque la fuerza de esta fecha está precisamente en eso: en la diversidad de voces que caminan juntas por una misma causa. El que quiera marchar, que marche. Pero entendiendo que ese día no es para sobresalir, sino para sumar.

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