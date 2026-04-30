«HIJRA» una producción del cine Saudí llega a las pantallas europeas

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Saúl Martínez

Corresponsal

@DiarioCoLatino Saudi Film Nights ha llegado este martes 28 de abril a las salas de cine sevillanas para proyectar el largometraje «HIJRA», una producción que ha sido dirigida por Shahad Ameen.

El objetivo de esta producción que ya ha recorrido salas de cine en Madrid y Barcelona durante las últimas semanas es dar a conocer la industria del cine Saudí contemporáneo.

Previo a la proyección de 115 minutos que tendrá lugar en Odeon Multicines, se ha realizado una rueda de prensa en la que se ha contado con la participación de Khairiah Nathmy, protagonista de la historia.

HIJRA, ha sido ambientada en el año 2001, tuvo su estreno en el Festival Internacional de Venecia, el 28 de agosto de 2025, y contempla drama y aventura.

Sitti, es una abuela saudí que viaja de Taif a La Meca para llevar a cabo el Hajj con sus dos nietas, Janna y Sarah, momento en el que Sarah, la mayor de ellas desaparece de forma sorpresiva.

Khairiah, ha detallado que durante la revisión del guión descubrió un personaje totalmente distinto a su forma de ser en la vida real.

Recalcó que la audiencia de Madrid y Barcelona, ha captado el mensaje de la historia, donde se revelan mensajes subyacentes, donde además se muestran los verdaderos problemas sociales que no dejan de ser alejados a una realidad universal.

«Sitti, realmente representa a mi abuela, quién representa la autoridad y serenidad de la mujer Saudí», reveló la protagonista.

Agregó que tuvo la oportunidad de platicar con mujeres árabes, como por ejemplo; Siria, Egipto y Jordania, con las que coincidió en que este papel caracteriza la evidente forma de ser de todas las abuelas quienes son muy autoritarias con sus nietas.

Recalcar que HIJRA ha sido una de las seleccionadas a mejor película internacional durante la 98.ª edición de los Premios Óscar , sin embargo no logró ser nominada.

Dentro de los retos a los que se enfrentó la protagonista es que siendo una mujer que creció en la ciudad, durante el rodaje estuvo expuesta a ambientes donde habían muchos insectos que le picaban constantemente y algunas zonas con bastante «mal olor», pero que el personaje no podía reflejar su malestar.

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