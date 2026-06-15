Presentan libro que mantiene viva la voz de Herberth Anaya; férreo defensor de DDHH

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Mirna Perla, compañera de vida del defensor de derechos humanos Herberth Anaya Sanabria, participa en la presentación del libro donde relata pasajes de la vida de Anaya, que puede leerse desde una perspectiva histórica, sociológica, literaria y política.

La presentación fue realizada en San Salvador para un grupo que comparten ideales y posturas como la de Herberth Anaya, quien dejó su vida por la justicia social y la dignidad de la población.

El título del libro es “Herbert Anaya: Ese mar de Fueguitos”, dicho documento escrito por Elena Freedman reconstruye pasajes de la vida del defensor de derechos humanos y de las organizaciones en las que él participó a través de aquellas personas que lucharon y se entregaron con él.

Anaya fue asesinado faltando 15 minutos para las 7 de la mañana, el 26 de octubre de 1987, cuando se disponía a dejar a sus hijas en la escuela. Herbert Anaya fue asesinado tras 6 disparos con una pistola 9 milímetros con silenciador en el parqueo principal de la residencial José Simeón Cañas, en la Zacamil, San Salvador. Fue asesinado por los Escuadrones de la Muerte.

A casi cuatro décadas de su asesinato, Mirna Perla señala que fue “difícil rescatar todas las historias y vivencias de Herberth y de los que le acompañaron en su lucha”.

“Fue muy difícil, personalmente es complicado rescatar todas las historias y vivencias, no solamente de alguien como Herbert, que fue mi compañero, mi esposo, mi querido amor de toda la vida, pero también hay historias de muchas compañeras y compañeros, y que sí duele mucho pensar que no nos tenemos físicamente, pero también nos anima con su energía y con su ejemplo a continuar este esfuerzo tan difícil, tan cuesta arriba, dentro de este proceso revolucionario”, comentó Perla.

Perla señaló que con este libro se rinde homenaje a Herberth Anaya, quien “trabajó arduamente, en conjunto con mucha gente que lo animó, lo acompañó y empujó a ser un defensor de derechos humanos en El Salvador en los momentos donde estábamos pasando por una situación de violación sistemática los derechos humanos”.

“Herberth, como muchos compañeros de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador no gubernamental, se esforzaron por educar al pueblo para que supiera cuáles son sus derechos, cuáles son los mecanismos nacionales e internacionales de cómo defenderse y luchar arduamente porque se pusiera fin a esas desapariciones forzadas, a las capturas arbitrarias, a la desaparición forzada o de asesinatos”, añadió la doctora Mirna Perla.

Con el libro “rescatamos toda la vivencia de los grupos con los que Herberth trabajó, desde la universidad y en la Comisión”, enfatizó. “Podemos entender por qué Herbert, a pesar de que físicamente lo asesinaron, su voz no la callarán nunca, porque es la voz del pueblo”.

Perla recordó en la presentación del libro que Herberth fue “un revolucionario desde muy pequeño”; fue cortador de café para cubrir las necesidades de la familia y su propia educación.

Durante la presentación del libro, participó el secretario departamental del FMLN, Carlos Martínez, quien señaló que Herberth Anaya “tiene un capítulo muy grande en la historia del país”.

“A Herbert lo conocemos como defensor de derechos humanos, pero Herbert tal como dijo la doctora (Perla) fue un revolucionario, un militante de la revolución salvadoreña, Herbert militó en una de las organizaciones que posteriormente se llamó FMLN y eso no debemos descontarlo de la vida de Herbert y de la historia de los defensores porque posiblemente muchos defensores de derechos humanos, ambientalistas, luchadores y sindicalistas también eran militantes revolucionarios y en un momento, como este, donde el negacionismo es el pan de cada día, tenemos que combatirlo”, destacó.

El director de Diario Co Latino, Francisco Valencia, también formó parte de la mesa de honor; comentó que Herberth Anaya, “no era un fueguito, era un fogón”, en referencia a su lucha popular contra la dictadura militar que había en esos momentos.

“Cuando leamos el libro y pensemos en el fueguito del título, también sintámonos fuegos; ese es el reto, Herberth Anaya nos llama a seguir siendo fueguitos”, destacó Valencia, quien llamó a los lectores a que comparen las vivencias de Anaya con la realidad actual; donde también se han violentado significativamente los derechos humanos y se han detenido a defensores.

El periodista salvadoreño señaló que en el libro se narra los testimonios de Anaya sobre su secuestro, su estancia en Mariona y su lucha popular por la justicia. “Lo importante es identificar los testimonios. Esos testimonios provenientes de fuentes directas, (…) narran la forma de vida, de relaciones laborales, el pensamiento de futuro, el pensamiento revolucionario que tenía Herbert Anaya Sanabria”, destacó Valencia.

Destacó que en el libro se alojan los testimonios de María Isabel Figueroa, Alberto Ramos, Mirna Perla, Celia Medrano, Óscar Ovidio Hernández, Antonia Morales. Anaya “era bastante inquieto y no se conformó con estudiar Derecho en la Universidad de El Salvador, también formó parte de esas organizaciones estudiantiles; los primeros frentes estudiantiles, que tenían un carácter más político”.

A Anaya, inclusive, se le puede comparar con cualquier salvadoreño en el día a día actual, ya que Mirna Perla en el libro, señala que cuando a Herberth le pagaban la beca, “se iba a echar sus veinte pupusas de una sentada”, ya que todos los días en la Universidad, comía su “pan con frijoles al mediodía” (Pág. 20).

“Anaya representa en este momento al pueblo salvadoreño. ¿Cuántos no comen una vez al día un pan con frijoles? ¿cuántos de nosotros no fuimos a la escuela comiendo nada más un par de pupusas? porque no había para más. Esto nos permite también hacer una lectura sociológica” del libro, señaló Valencia.

“Las 149 páginas que compone la obra las podemos ver desde el punto de vista literario, histórico, social y político. Es una riqueza”, concluyó el periodista, Francisco Valencia al describir el libro.

Simón Paz, actual concejal de San Salvador Este, histórico alcalde de Mejicanos y líder militante del FMLN, fue otro de los invitados en la mesa de honor, ya que él compartió momentos con Herberth Anaya. “Lo que representó Herbert y sigue representando fue clave para la lucha del movimiento social”, comentó, ya que Anaya se entregó en la lucha social.

Simón Paz relató que él fue uno de los encargados del dispositivo de seguridad que se montó cuando iban a trasladar el féretro de Sanabria. “Debíamos trasladar a Herberth desde la facultad de derecho (vela) a la Embajada de EE.UU como forma de protesta hacia el imperialismo yankee, a los escuadrones de la muerte y la derecha del país”, recordó.

El concejal y militante de izquierda señala que dicha acción fue una confrontación directa con el enemigo, pero se tenía que dejar respaldo que Herberth Anaya seguiría vivo a través de sus compañeros de lucha.

El formato del libro es didáctico, combinando textos, fotografías y dibujos, a fin de posibilitar su asimilación por el lector y sobre todo del pueblo salvadoreño “que sigue luchando por la justicia social”. (pág. 7). El libro se puede adquirir en las oficinas de Equipo Maíz y en el Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI) por un costo de $6.

El Equipo Maíz enfatizó que fue una satisfacción realizar la elaboración del documento porque el libro detalla parte de la historia del país y de la memoria histórica, que, si bien “duele”, pero es necesaria para entender el sufrimiento del pueblo salvadoreño.

En la presentación del libro, también participó el joven Napo Reyes (Dzerzhinski) quien forma parte del Colectivo de Derechos Humanos, Herberth Anaya Sanabria; él brindó palabras sobre la lucha actual por los derechos humanos y medioambientales. Finalmente, el cantautor, poeta y sobreviviente de la masacre de estudiantes del 30 de julio de 1975, Dimas Castellón, cantó cuatro canciones que recordaron la labor de la defensa de derechos humanos y la lucha de los movimeintos revolucionarios de la época.

El 11 de junio se cumplió el natalicio 72 Herberth Anaya Sanabria, por lo que, en la actividad se le cantaron las mañanitas y se le partió un pastel.

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