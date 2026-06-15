“El Hospital Rosales es el mejor hospital de Centroamérica”: Nayib Bukele

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El presidente de la República, Nayib Bukele, afirmó que replicará el modelo del nuevo hospital Rosales con los otros nosocomios del país. Además, dijo que el Rosales “es el mejor de Centroamérica”.

A través de sus redes sociales, el mandatario colocó una publicación en la que habló sobre el nuevo nosocomio inaugurado el 1 de junio. “Nunca dejes que las burlas de los demás detengan tus metas. Cuando propuse que el Hospital Rosales, que en ese momento era el peor hospital del país, se convirtiera en el mejor de Centroamérica, hasta mis propios ministros se rieron”, dijo Bukele en sus redes sociales.

Bukele señaló que “con esfuerzo, disciplina y sin mirar hacia atrás ni hacia los lados, se podía lograr. Y lo logramos”. Sin embargo, Bukele ya contaba con préstamos para su construcción y se tardó siete años en construirlo.

En junio de 2023, Bukele, colocó la primera piedra del edificio externo del Hospital Rosales. En ese momento informó que el proyecto costaría $61.2 millones, los cuales serían costeados del fondo general.

En esa fecha, Bukele informó que los fondos de dicha inversión serían 100% de fondos propios; es decir, no utilizaría los $170 millones de un préstamo que la Asamblea Legislativa de 2018 ya había aprobado, ante gestiones del presidente Salvador Sánchez Cerén.

Bukele lo inauguró durante su séptimo año de gestión; “hoy, el Hospital Rosales es el mejor hospital de Centroamérica, público o privado. Cuenta con todas las especialidades médicas, el equipamiento más avanzado del mundo, 200 especialistas extranjeros y 3,000 salvadoreños listos para atender cualquier enfermedad de forma gratuita”, dijo el mandatario a través de sus redes sociales.

El funcionario anunció que el siguiente paso es que más hospitales del país “alcancen ese nivel”. Anunció que “ponto”, se tendrá “otra sorpresa”.

La inauguración del Rosales se vio tachada por los despidos masivos a finales de diciembre de 2025; según la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño (Conadesa) casi 2 mil trabajadores fueron despedidos.

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