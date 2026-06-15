MARN prevé oleaje más rápido y alto en la costa de El Salvador

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que entre el 15 y el 19 de junio se registrarán mareas vivas en las costas salvadoreñas.

Lo anterior, según explicó el MARN, es debido a la alineación de la Luna con la Tierra y el Sol, fenómeno que coincide con la Luna Nueva y el Perigeo del 14 de junio.

Durante esos días, el nivel del mar alcanzará rangos significativos: 3.6 metros en La Unión, 3.1 en El Triunfo, 2.4 en La Libertad y 2.3 en Acajutla, superando los umbrales normales.

Las autoridades advirtieron que del lunes 15 al viernes 19 de junio, las mareas serán vivas por lo que la diferencia de altura del nivel del mar entre marea alta y baja es máxima. La marea alta será entre las 3 – 6 a. m. y p. m., inundando la parte alta de las playas. La marea baja será entre las 9 – 12 a. m. y p. m., dejando al descubierto la parte baja de las playas.

En su informe especial número 3 publicado este domingo, el MARN, señala que las tormentas extratropicales frente a la Antártida, generan oleaje tipo mar de fondo incrementado que arriba a la costa de El Salvador. Las olas serán más rápidas y altas de las que habitualmente se observan en el litoral salvadoreño.

“Para el lunes 15, martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de junio de 2026, frente a los diferentes sectores del litoral salvadoreño, se prevé oleaje con más rapidez y altura”, dijo el MARN.

En marea alta una posible afectación es la inundación de la parte alta de las playas en donde hay viviendas temporales o permanentes; volcamiento de embarcaciones que ingresan al mar desde las playas. En marea baja, alguna de las afectaciones sería el ahogamiento de personas que ingresan al mar en las playas; rompimiento de amarras de las embarcaciones en las dársenas de los puertos.

Para el martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de junio se recomienda precaución por oleaje más rápido y alto que aumentará la rapidez de las corrientes de retorno y la altura de las olas en la zona de rompiente. Además, se solicita atender las indicaciones de los guardavidas de la Dirección General de Protección Civil.

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