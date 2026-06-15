Accidentes de tránsito sobrepasan los 10 mil en lo que va de 2026

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

En lo que va del año, se reportan más de 10 mil siniestros viales, superando por mil los registrados en el mismo periodo del año pasado.

Del 01 de enero al 13 de junio de este año, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONASEVI) reporta 10,529 accidentes de tránsitos, superando los 9,324 registrados en el mismo periodo de 2025. En este 2026 se registran 7,162 lesionados, mientras que en 2025 se reportaron 5,851, un 22% más; en cuanto a los fallecidos; en este año se registran 665, mientras que en 2025 se registraron 536, un 24% más.

En 2026, la distracción del conductor se consolidó como la principal causa de siniestros viales con 2,731 accidentes registrados, según datos oficiales. Le siguieron invadir carril (2,188 casos) y no respetar señales de tránsito (1,360), mientras que no guardar distancia reglamentaria provocó 1,350 percances y la velocidad excesiva 675.

Los detenidos por conducción peligrosa se han incrementado en 14% ya que, en este año, se han detenido a 1,042 personas mientras que en 2025 se detuvieron 913. El departamento donde han ocurrido la mayor cantidad de siniestros viales es San Salvador con 3,497 accidentes; seguidamente de Santa Ana con 1,160 accidentes. De los fallecidos, 292 fueron motociclistas, 236 peatones y 15 ciclistas.

La Policía Nacional Civil detuvo a Nilson Emerson Estrada Castellón, de 38 años de edad, responsable de ocasionar un accidente de tránsito sobre el km 74 de la carretera que conduce hacia Candelaria de La Frontera, en Santa Ana Centro, donde fallecieron 2 personas. El sujeto, conducía con 214° de alcohol y realizó un adelantamiento antirreglamentario, chocando con otro vehículo.

El sujeto será remitido por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas, conducción peligrosa de vehículo automotor.

Además, la Cruz Verde Salvadoreña informó sobre un motociclista fallecido tras perder el control de su motocicleta Sobre el Boulevard Luis Poma, Antiguo Cuscatlán. Elementos de Cruz Verde Antiguo Cuscatlán brindaron asistencia a un hombre quien lastimosamente ya no presentaba signos vitales.

La institución de socorro, también informó sobre otro motociclista fallecido tras ser impactado por un vehículo, esto sobre el km 42 Carretera que conduce de Santa Ana hacia San Salvador sector de la Pettenaty, El Congo. Elementos de Cruz Verde El Congo y Cruz Verde Zapotitan al llegar al lugar a atender la emergencia informaron que la persona ya no presentaba signos vitales, el conductor del vehículo involucrado fue atendido en el lugar.

Las autoridades piden a los conductores que conduzcan a la defensiva y respetar las señales de tránsito, así como el reglamento de Tránsito.

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